「你這俗辣！」新書爆料川普在國會暴動當天警告彭斯 勿認證拜登勝選

新書爆料，美國總統川普（左）在2020年大選爭取連任落敗，其支持者於2021年1月6日襲擊國會大廈當天，曾打電話給時任副總統彭斯（右），警告他不要認證拜登勝選。（路透檔案照）

1本新書爆料，美國前副總統彭斯（Mike Pence）的筆記顯示，當美國總統川普在2020年大選爭取連任落敗，其支持者於2021年1月6日襲擊國會大廈當天，曾打電話給彭斯，警告他若認證選舉結果，將「被載入史冊成為懦夫（wimp）」。

英國「衛報」26日報導，前述內容出自「美國廣播公司」（ABC）政治記者卡爾（Jonathan Karl）的新書「報應」（Retribution，暫譯）。書中引述彭斯當天的筆記，記錄川普試圖以羞辱方式施壓，要求他拒絕認證拜登勝選。

請繼續往下閱讀...

據稱川普在通話中對彭斯說：「如果你這麼做，那我5年前就犯了個大錯（意指選擇彭斯做為競選搭檔）。你會被看成是懦夫。」

ABC新聞網披露的該書摘錄顯示，彭斯在履行職責、最終認證拜登勝選前，曾告訴川普，2人都曾「宣誓支持並捍衛憲法」。彭斯在筆記中寫道：「違法不需要勇氣，捍衛法律才需要勇氣。」

筆記還顯示，川普對彭斯說：「你聽信錯誤的人。」

彭斯之後公開表示，他之所以堅持認證拜登勝選，是因為他「沒有任何法律權力」推翻選舉結果。當時川普及其盟友散播選舉舞弊的謠言，聲稱選舉被操弄，拜登才會獲勝。

不久後，一群川普支持者衝進國會大廈，呼喊要「吊死彭斯」，並迫使國會暫停數小時才完成認證程序。

聯邦檢察官隨後起訴川普，指控他試圖以非法手段推翻2020年大選結果，但該案由於川普在2024年再度當選總統而中止。書中指出，檢方當時將彭斯的筆記視為關鍵證據，揭示暴動前幾小時川普與彭斯的互動。

當局至今已起訴或定罪超過1500名參與國會暴動者。聯邦參議院跨黨派報告指出，該事件造成數人死亡，包括數名當天負責保護國會安全而自殺的執法人員。

去年11月擊敗民主黨候選人賀錦麗（Kamala Harris）後，川普今年重返白宮，隨即赦免或減刑所有與國會暴動有關的人。彭斯在2024年選舉週期未再參選公職。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法