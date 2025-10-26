為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    英國監獄擺烏龍 移民性侵犯本該遣返卻被釋放

    2025/10/26 18:10 即時新聞／綜合報導
    一名衣索比亞籍尋求庇護者，於今年7月性侵一名少女和另一名女子，案件曝光後，大批英國民眾在其入住的庇護酒店抗議示威。（路透社）

    一名衣索比亞籍尋求庇護者，於今年7月性侵一名少女和另一名女子。原本遭判刑監禁並遣返，卻在監獄意外被釋放。英國政府於10月24日證實了此重大疏失，並下令警方緊急通緝。此事也再度燃起英國國內保守派對移民政策與庇護制度的激烈反彈。

    根據路透社報導，這名嫌犯名為哈杜什‧蓋伯斯拉西耶‧克巴圖（Hadush Gerberslasie Kebatu），在今年7月，性侵了一名14歲少女及一名成年女子。遭逮捕後被判處一年有期徒刑。

    7月案件曝光後，大批英國民眾在其入住的庇護酒店下進行抗議示威，使英國移民問題緊張局勢加劇。

    本週五原本他應從監獄轉送至移民拘留中心，進行遣返程序，卻意外被釋放。英國副首相兼司法大臣大衛·拉米（David Lammy）嚴厲譴責：「這樣的錯誤令人震驚，他必須被遣返，不應留在我們的街道上。」

    英國警方表示，逃犯最後一次出現在倫敦，目前正在該地區展開大規模搜索，調閱監控並與多地警力合作，全力追捕這名誤釋逃犯。

