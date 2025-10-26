為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    美軍擴大打擊販毒船 委內瑞拉防長矢言防範美國「祕密行動」

    2025/10/26 15:48 編譯孫宇青／綜合報導
    委內瑞拉國防部長帕屈諾表示，該國正在舉行軍事演習，以防範美國在強化區域軍事部署之際採取任何對委國的「祕密行動」。（法新社）

    委內瑞拉國防部長帕屈諾表示，該國正在舉行軍事演習，以防範美國在強化區域軍事部署之際採取任何對委國的「祕密行動」。（法新社）

    隨著美國在加勒比海的軍事部署愈發強大，打擊疑似販毒船的行動日益增加，委內瑞拉國防部長帕屈諾（Vladimir Padrino Lopez）25日表示，該國正在舉行軍事演習，以防範美國在強化區域軍事部署之際採取任何對委國的「祕密行動」。

    《法新社》報導，委國的軍演正值美國戰爭部（國防部）下令向加勒比海地區派遣福特號航艦打擊群之後，美軍近來的行動已對涉嫌走私毒品的船隻發動多次致命攻擊，造成至少43人喪生。

    帕屈諾表示：「我們自72小時前開始進行一場海岸防禦演習…這不僅是為了防範大規模軍事威脅，也為了防範毒品走私、恐怖主義威脅，以及那些企圖在（委內瑞拉）國內製造不穩定的祕密行動。」

    委內瑞拉國營電視台播出軍方人員部署於9個沿海州的畫面，以及一名民兵組織成員扛著俄製Igla-S肩射防空飛彈的影像。

    美國總統川普日前表示，他已授權中央情報局（CIA）在委內瑞拉開展行動，並提到正在評估對委國境內涉毒勢力發動地面攻擊的可能性。對此，帕屈諾表示：「中情局幹員不僅存在於委內瑞拉，而且遍布全球。他們或許能從國內任何地方部署無數與中情局有關的祕密行動單位，但任何企圖都將以失敗告終。」

    自9月2日以來，美軍已轟炸10艘據信從事毒品走私的船隻，其中8起發生在加勒比海。川普指控委內瑞拉總統馬杜羅主導一個毒品販運集團，但遭到馬杜羅否認。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播