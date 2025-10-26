美軍擴大打擊販毒船 委內瑞拉防長矢言防範美國「祕密行動」

委內瑞拉國防部長帕屈諾表示，該國正在舉行軍事演習，以防範美國在強化區域軍事部署之際採取任何對委國的「祕密行動」。（法新社）

隨著美國在加勒比海的軍事部署愈發強大，打擊疑似販毒船的行動日益增加，委內瑞拉國防部長帕屈諾（Vladimir Padrino Lopez）25日表示，該國正在舉行軍事演習，以防範美國在強化區域軍事部署之際採取任何對委國的「祕密行動」。

《法新社》報導，委國的軍演正值美國戰爭部（國防部）下令向加勒比海地區派遣福特號航艦打擊群之後，美軍近來的行動已對涉嫌走私毒品的船隻發動多次致命攻擊，造成至少43人喪生。

帕屈諾表示：「我們自72小時前開始進行一場海岸防禦演習…這不僅是為了防範大規模軍事威脅，也為了防範毒品走私、恐怖主義威脅，以及那些企圖在（委內瑞拉）國內製造不穩定的祕密行動。」

委內瑞拉國營電視台播出軍方人員部署於9個沿海州的畫面，以及一名民兵組織成員扛著俄製Igla-S肩射防空飛彈的影像。

美國總統川普日前表示，他已授權中央情報局（CIA）在委內瑞拉開展行動，並提到正在評估對委國境內涉毒勢力發動地面攻擊的可能性。對此，帕屈諾表示：「中情局幹員不僅存在於委內瑞拉，而且遍布全球。他們或許能從國內任何地方部署無數與中情局有關的祕密行動單位，但任何企圖都將以失敗告終。」

自9月2日以來，美軍已轟炸10艘據信從事毒品走私的船隻，其中8起發生在加勒比海。川普指控委內瑞拉總統馬杜羅主導一個毒品販運集團，但遭到馬杜羅否認。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

