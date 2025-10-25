票票不等值釀資源錯置 矢板明夫：台灣視而不見、日本每次選完都在吵

矢板明夫指出，日本每次選舉之後，都會有很多律師團體對「票票不等值」的問題提出集體訴訟，質疑有些地區一票的「價值」比別的地方高太多。這樣的情況雖然台灣也有，但台灣的法律專家們 對這樣的不公平都視而不見？示意圖，圖與新聞事件無關。（歐新社）

資深媒體人矢板明夫指出，日本每次選舉之後，都會有很多律師團體對「票票不等值」的問題提出集體訴訟，質疑有些地區一票的「價值」比別的地方高太多。像是福井縣一票的價值比東京高3.12倍，這樣的落差不僅是政治上的不公平，更會直接影響到經濟資源的分配。這樣的情況雖然台灣也有，但不知為何台灣的法律專家們，對這樣的不公平都視而不見？

矢板明夫在臉書發文指出，本月24日大阪的高等法院做出了一個判決，判定今年夏天舉行的參議院選舉「結果是有效的」。但是判決書也強調「票票不等值」的現象，已經是嚴重的問題了，並督促「立法機關應正視這項緊迫的課題，全面檢討選舉制度，具體研議改革方案，以確保民意能更公平地被反映」。換言之，法院雖未判選舉結果違憲，但明確要求國會持續推動改革。

矢板明夫表示，在日本，每次選舉之後，都會有很多律師團體在各地的法院提出集體訴訟，認為不同選區的選民人數相差太多，導致有些地區一票的「價值」比別的地方高太多，從而主張選舉無效。

矢板明夫說明，以今年7月的日本參議院選舉為例，東京都選區人口最多，福井縣選區人口最少，結果同樣是一張選票，福井人的一票竟然「價值」比東京人高3.12倍！大阪和福井之間也有將近3倍的差距。

矢板明夫提到，這些律師認為國民的權利「天生平等」，理論上每一票的價值都應該一樣高，否則就會造成政治上的不公平。也就是說，鄉下的選民少，但議員多；大城市的選民多，但議員少。結果就是都市人投一票的影響力，遠遠要小於鄉下人投一票的影響力。

矢板明夫分析，這不僅是政治上的不公平，更會直接影響到經濟資源的分配。議員多的地方，從中央拿到的補助金往往比較多。例如地方的新幹線建設一條接一條，坐的人很有限，而東京人每天電車通勤，還是被擠到爆。又比如説托兒所的問題，地方托兒所名額相對較多，大城市卻一位難求。這種資源錯置，就是「票票不等值」造成的結果。

矢板明夫表示，久而久之，大城市的居民會覺得「政治離自己很遠」，因為身邊根本見不到幾個政治人物。相對的，在鄉下，政治人物卻很多，選民的聲音也更容易被聽見。

矢板明夫指出，在日本，為了3倍的差距就訴訟不斷。但是，台灣的情況要比日本嚴重得多。以2024年立委選舉為例，馬祖的陳雪生委員只拿到約3100票就當選，而桃園市的前立委鄭運鵬拿到10 萬3千多票卻落選了。矢板明夫直言，30多個桃園市選民的政治權利，還不如1個馬祖選民的權利。不知道為什麼台灣的法律專家們，對這樣的不公平都視而不見？

