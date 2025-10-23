加油突起火！婦人發動機車瞬間燃燒 員工機智滅火畫面曝光

泰國巴真府一加油站近日發生機車起火意外，所幸工作人員機警化解，未釀嚴重傷亡。（本報合成，擷取自อ๊อฟผู้พิชิตฉลาม YouTube/FB）

泰國巴真府一間加油站日前上演驚險一幕，一名婦人帶著11歲女兒加油時，疑似因機車漏油引發火警，火舌一度在油槍旁竄燒，現場陷入混亂。所幸加油員反應迅速，合力將起火機車拖離油槍並用滅火器撲滅，成功避免爆炸悲劇。母女雖雙雙受傷，但均無生命危險。

綜合泰媒報導，事故發生於22日傍晚5時左右，一名54歲的村幹部助理察南（Chamnan Noy-bol）剛好開車前往加油，剛好拍下整個過程。他表示，當時一名約40歲女子騎著白色機車載著女兒前來加油，油箱加滿後，加油員察覺汽油不斷滲漏，立即提醒注意，但女子仍嘗試發動引擎，未料瞬間引燃漏油，火勢沿車身急速蔓延。

請繼續往下閱讀...

女子的左腿被火燒傷、女兒則受到輕傷，兩人驚慌逃離後，加油站內3至4名員工立即持滅火器衝上前，合力拖車滅火。經約5分鐘努力，火勢終被控制，僅機車部分車殼燒毀。

加油員事後受訪指出，初步研判起火原因為油管滲漏導致汽油流入引擎下方，「她一轉動鑰匙啟動時，就冒出火光」。他也慶幸眾人冷靜應變，否則後果將難以想像。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法