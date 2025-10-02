白宮已無自己人！《外交政策》：挺台大將全失勢 台灣陷美中雙重夾擊

美國聯邦參議院軍事委員會主席韋克爾8月底抵台訪問，賴清德總統贈送F16戰機飛行夾克。（總統府提供）

美國川普政府上任數月，台灣正深陷一場來自華府與北京的「雙重壓力」風暴。根據美國《外交政策》（Foreign Policy）期刊的最新分析，在白宮「親台派」幾乎全面失勢的背景下，華府正施壓台灣將部分半導體產業遷往美國以換取防衛承諾；同時，北京則據報加緊遊說川普，要求美方正式表態反對台灣獨立。

分析指出，川普第二任期與前一次截然不同。過去被視為「抗中鷹派」的前國務卿龐皮歐（Mike Pompeo）、前國會議員蓋拉格（Mike Gallagher）、白宮前顧問博明（Matt Pottinger）等人幾乎全數退場，取而代之的是一群年輕「孤立主義派」。台灣在白宮內部幾乎失去可倚靠的盟友，就連現任國務卿、曾被視為挺台派的魯比歐，如今也被批評更專注於迎合川普。

華府要晶片 北京要川普反台獨

台灣正同時承受來自兩強的壓力。美方要求台灣將關鍵半導體生產鏈部分遷移至美國，作為換取「安全保護」的條件；北京據報則積極遊說川普，要他正式反對台灣獨立。分析認為，儘管川普本人對台灣興趣缺缺，但許多共和黨重量級人物依舊視台灣為重要夥伴，要讓華府正式反對台獨將被視為對北京投降，成功機率極低。

以拖待變或重啟核武 台灣的極端選項

分析指出，將半導體產業大規模遷美「實際上不可能」，因該產業高度依賴本地材料技術、供應鏈與專業人才。台灣或可假裝展現興趣、進行象徵性投資（如最近簽署的大豆採購案），然後等待川普分心轉向其他議題。

最務實做法是利用國會山莊現存的跨黨派友好關係（如共和黨籍參院軍事委員會主委韋克爾最近訪台並稱台灣為「自由國家」），向白宮施壓以繼續軍售並維持對台防衛的隱性保證。若能讓總統賴清德與川普面對面會晤，則有機會修復關係。

報導指出，但從長遠來看，若台灣無法再信任美國作為安全夥伴，那麼台灣可能會開始認真討論重啟自己的核武計畫。這個計畫在1980年代蔣經國時代曾因美國壓力而放棄。這一選項的浮現，凸顯了台灣在「雙重壓力」下，正被迫思考最極端的自保之道。

