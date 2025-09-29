中共鐵拳揮向熱搜！黨媒欽定「主旋律」 阿里、字節跳動全跪了

圖為一名中國民眾，正用手機拍攝中共黨旗。中共近日下令，要求網路熱搜榜必須「講導向」，全面收緊對網路輿論的控制，未來中國的網路世界，恐將只剩下官方欽定的「主旋律」。（美聯社資料照）

中共的監管鐵拳，已正式砸向被視為中國網路輿論風向球的「熱搜榜」。在阿里巴巴、字節跳動等多家科技巨頭近期遭中國網信辦以「熱搜內容出問題」為由，集體約談並責令整改後，中共黨媒《人民日報》27日更親自下場，發表評論文章為此次整肅行動定調，赤裸裸地宣告：網路的「熱度」再高，也高不過黨的「思想導向」。

《人民日報》這篇題為「熱搜熱榜，不能失真跑偏」的文章，殺氣騰騰地羅列了當前網路熱搜的「假、亂、偏」三大罪狀。文章批評，有些熱搜是花錢買的「假熱點」，有些是為流量刷出的「亂象」，有些則是充斥著明星八卦、歪曲解讀國家政策、曝光惡性案件細節的「跑偏」內容。

「熱搜必須講導向」 戳破演算法假中立

文章中最關鍵、也最令人不寒而慄的，是其毫不掩飾地戳破了「演算法中立」的假象，明確要求熱搜榜必須為黨服務。評論稱：「熱搜熱榜影響認知、帶動情緒，必須講導向。」文章駁斥了「演算法說了算」的觀點，稱「算法是人寫的，當然要由人負責、受人監督」，並痛批部分平台「眼裡只有流量」，其結果是「衝擊主流價值觀」。

在黨媒與監管機構的雙重壓力下，中國的科技巨頭們只能俯首稱臣。包括阿里巴巴旗下的UC平台、字節跳動旗下的今日頭條，以及微博、快手、小紅書等平台，都已被網信辦以「炒作明星瑣事」、「呈現極端敏感惡性案件」、「呈現不良信息」等理由約談。目前，這些平台都已發聲回應，承諾將「落實監管要求」、「成立整改專項工作組」，未來中國的網路熱搜，恐將只剩下官方欽定的「主旋律」。

