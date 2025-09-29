美國熱狗麵衣摻入木棍碎片 大規模召回2.6萬噸

美國2款熱狗外所包裹的麵衣摻入木棍碎片，已造成5人食用後口腔受傷。（圖擷自美國農業部食品安全檢驗局網站）

美國泰森食品（Tyson Foods）子公司、位於德州的食品加工業者Hillshire Brands，所生產的2款熱狗發生食安問題，熱狗外所包裹的麵衣摻入木棍碎片，已造成5人食用後口腔受傷，美國農業部食品安全檢驗局（FSIS）宣布召回5800萬磅（約2.6萬噸）。

據《美聯社》報導，目前所召回的商品名稱為「State Fair Corn Dogs on a Stick」、「Jimmy Dean Pancakes & Sausage on a Stick」，都是預先插上木棍、裹好麵衣的熱狗產品。

Hillshire指出，公司在接獲多起消費者投訴後展開檢查，確認有部分熱狗的麵衣裡摻入了木棍碎片，為了保險起見，公司決定全面展開召回，所涉及的商品生產日期為今年3月17日至9月26日。

FSIS表示，這些熱狗除了在網路上、零售店銷售之外，還賣往學校、國防單位等機構，民眾應將相關產品丟棄或到購買地點退貨。

美國農業部食品安全檢驗局宣布召回5800萬磅熱狗。（圖擷自美國農業部食品安全檢驗局網站）

