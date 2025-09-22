巴勒斯坦建國懶人包！G7三國倒戈承認 全球四分之三國家都力挺

在紐約聯合國總部外，一面巴勒斯坦國旗飄揚。隨著英國、加拿大、澳洲等國的承認，聯合國已成為各國表態是否承認巴勒斯坦國的關鍵舞台。（法新社資料照）

2025/09/22 11:32

〔編譯陳成良／綜合報導〕在英國、澳洲與加拿大21日正式承認巴勒斯坦國，以及法國、比利時等國也準備在聯合國大會跟進後，這個已持續36年的外交議題再度成為全球焦點。究竟目前全球的承認狀況如何？承認與否又代表了什麼？法新社為此進行了全面性的整理分析。

承認陣營：全球近4分之3國家與G7首例

根據法新社統計，在全球193個聯合國成員國中，目前已有至少144個國家承認巴勒斯坦國。這個陣營包含了英國、加拿大（首批承認的七大工業國集團G7成員）、澳洲，以及俄羅斯、中國、印度等金磚國家、所有阿拉伯國家、幾乎所有非洲與拉丁美洲國家，以及多數亞洲國家。最早承認的國家，是在1988年巴勒斯坦解放組織（PLO）領袖阿拉法特（Yasser Arafat）單方面宣布建國後，立即給予承認的阿爾及利亞。

反對陣營：美、以與歐洲的巨大分歧

目前仍有至少46個國家不承認巴勒斯坦國。這個陣營以以色列與美國為首，以色列總理納坦雅胡的政府完全拒絕巴勒斯坦建國的想法。亞洲的日本、南韓、新加坡，以及多數大洋洲國家也屬於此陣營。立場最為分裂的是歐洲，大致立場壁壘分明，約各佔一半，其中德國與義大利仍堅持不承認的立場。

承認的意義：將巴勒斯坦置於平等的法律天秤

承認巴勒斯坦國，在國際法上是一個極其複雜的問題。法國艾克斯-馬賽大學國際法教授勒伯夫（Romain Le Boeuf）解釋，從法律上講，「承認」這個動作本身，既不能創造一個國家，不承認也不能阻止一個國家存在，其政治與象徵意義遠大於實質。

然而，另一位法學教授桑茲（Philippe Sands）則在《紐約時報》撰文指出，其最重要的改變在於：「因為一旦你承認了巴勒斯坦的國家地位…你基本上就是將巴勒斯坦與以色列，在國際法的待遇上，置於平等的立足點。」

