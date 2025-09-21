歌唱比賽也搞抱團取暖！俄國復辦「國際歌唱大賽」 越南奪冠

越南歌手德福21日在俄羅斯的「國際歌唱大賽」中獲勝後高舉冠軍盃。（法新社）

〔編譯張沛元／綜合報導〕越南21日拿下俄羅斯主辦的「國際歌唱大賽」（Intervision）冠軍，為這場獲得俄國總統普廷力挺、被視為在地緣政治與社會保守主義上與「歐洲歌唱大賽」（Eurovision）分庭抗禮的國際性歌唱比賽，畫下句點。

俄羅斯因普廷2022年下令全面入侵烏克蘭而被禁止參加「歐洲歌唱大賽」；今年2月，普廷下令恢復舉辦前蘇聯時期強調傳統家庭價值的區域型歌唱比賽「國際歌唱大賽」，明顯意在與俄國無法參加、參賽者不乏LGBTQ（同性戀、雙性戀、跨性別及酷兒）人士的「歐洲歌唱大賽」，互別苗頭。

烏克蘭稱俄羅斯的「國際歌唱大賽」是「敵對宣傳工具」。

「國際歌唱大賽」會場設在莫斯科市郊的1座體育館，俄羅斯電視台負責現場直播，並對亞洲、非洲、南美洲與歐洲部分地區播出；參賽歌手來自包括中國、印度與巴西等20多國，總人口多達全球人口半數的40億。

28歲的越南歌手德福（Duc Phuc）憑藉一首描述退敵聞名的國王的民間故事的歌曲，獲得由各參賽國組成的評審團的青睞，勇奪冠軍，帶走3000萬盧布（約台幣1086萬元）的現金獎金與1座獎杯。

亞軍來自中亞國家吉爾吉斯，季軍則是中東國家卡達的歌手。

包括白俄羅斯、古巴、南非、阿拉伯聯合大公國與委內瑞拉等友俄國家都派員參賽；俄羅斯代表是本名為德羅諾夫（Yaroslav Dronov）的極端民族主義歌手「薩滿」（Shaman），但他以俄國身為主辦國為由，要求評審團忽略他的表演。

至於美國代表則一波三折： 最初參賽者是據稱是已故天王麥可傑克森（Michael Jackson）私生子的美國節奏藍調歌手霍華德（Brandon Howard），但他在比賽前數日以家庭因素為由退賽；生於澳洲、持有美國護照的歌手「瓦希」（Vassy）代打上陣，豈料「瓦希」也在最後一刻退賽，主辦單位宣稱原因是澳洲政府政治施壓。澳洲並未置評。

相較於「歐洲歌唱大賽」通常前1年獲勝國主辦，俄國的「國際歌唱大賽」主辦單位表示，沙烏地阿拉伯已同意主辦明年的「國際歌唱大賽」。

越南歌手德福21日在俄羅斯舉辦的「國際歌唱大賽」上大展歌喉。（歐新社）

