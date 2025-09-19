為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　國際

    買開心的！她買樂透中450萬 1毛不拿秒捐出去

    美國女子第一次透過網路購買美國威力球（Powerball）彩券，沒想到便幸運中獎。示意圖。（美聯社）

    2025/09/19 18:14

    祝蘭蕙／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國維吉尼亞州一名女子近日初次嘗試線上購買樂透，竟意外中獎獲得15萬美元（約新台幣450萬元）大獎。不過，她沒有拿走一毛錢，而是立刻決定將全數獎金分別捐贈給三家慈善機構。

    綜合外媒報導，這名善心女子名叫愛德華茲（Carrie Edwards），住在維州米德洛西安（Midlothian）。她本月初第一次透過網路購買美國威力球（Powerball）彩券，沒想到便幸運中獎，獲得15萬美元獎金。

    然而，這筆錢她一分都沒留，當下就決定全數捐出，分別送給「額顳葉退化協會」（AFTD）、推動「糧食正義」的「沙龍農場」（Shalom Farms）以及「海軍與陸戰隊救助協會」（Navy-Marine Corps Relief Society）等三個公益組織。

    「這三個機構代表著療癒、服務與社群，」愛德華茲說明，特別是對AFTD的捐贈，她是以亡夫史提夫（Steve Edwards）的名義致贈。她表示，丈夫生前罹患額顳葉型失智症（FTD），此對她而言「極具個人意義」。

    三個單位對愛德華茲的慷慨捐贈都表達深深感謝。AFTD執行長迪克森表示：「這筆捐款將直接用於對抗FTD的關鍵研究與家庭服務。」沙龍農場與海軍陸戰隊救助協會也都強調，這筆資助將有助於延續他們幫助社區與軍人家庭的使命。

