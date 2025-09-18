為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　國際

    法國大規模罷工 反對馬克宏政府削減預算

    法國各地今（18）日爆發抗議活動，以反對政府削減公共服務資金計畫。（美聯社）

    2025/09/18 17:09

    〔編譯謝宜哲／綜合報導〕法國各地今（18）日爆發抗議活動，示威者採取罷工、封鎖交通和遊行等方式，以反對政府削減公共服務資金計畫。

    根據美聯社報導，警方與示威者在法國首都巴黎之間的首次衝突發生在18日黎明前。從法國大城市到小城鎮都有人舉行示威活動，這些行動都是事先策畫好的。

    「削弱低收入和中產購買力」

    發起罷工的主要工會組織，要求政府放棄擬定的預算削減計畫、凍結社會福利以及其他緊縮措施。它們認為，這些措施將進一步削弱低收入和中產階級工人購買力。

    工會組織譴責這些預算方案對工人、退休人員和其他弱勢群體來說極為殘酷。它們也抨擊政府的退休金改革，該改革將法定退休年齡從62歲提高到64歲。

    這場大規模抗議與罷工，將同時影響學校、工業與其他領域，旨在向新任總理勒克努（Sébastien Lecornu）施壓。法國總統馬克宏上週任命他為總理，並交付他1項任務，即為備受爭議的預算削減方案爭取國會支持。

    這些削減措施曾導致勒克努的前任們接連下台。但馬克宏政府堅稱，為了控制法國龐大的赤字與債務，這些措施勢在必行。

    馬克宏政府表示，為了維持秩序，將部署約8萬名警員的龐大警力。法國國家鐵路公司SNCF指出，前往法國和歐洲的列車可能會出現一些延誤，但大部分列車將正常運行。

    法國機場則預計影響不大，因為主要的空中交通管制員工會決定延後罷工，等待新內閣任命後再做決定。

