為了買Labubu娃娃出賣靈魂！俄女簽血契 教會怒斥「選擇邪惡」

俄羅斯26歲女子簽下一紙「靈魂契約」，以鮮血作印，將自己的靈魂「賣出」換取10萬盧布（約新台幣3.8萬元）。（擷取自社群平台Ｘ）

2025/09/17 23:41

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕買賣靈魂竟成現實？俄羅斯26歲女子日前在社群平台Telegram簽下一紙「靈魂契約」，以鮮血作印，靈魂「賣出」換取10萬盧布（約新台幣3.8萬元）。令人瞠目結舌的是，她並未用這筆錢來改善生活，反而全數花在收集Labubu玩偶，以及購買一張民謠歌手演唱會門票。事件曝光後，不僅震驚網路，更引發東正教會強烈譴責。

據外媒《OddityCentral》報導，這起爭議起自稱行銷顧問的男子Dmitri，他在Telegram上半開玩笑地張貼訊息，聲稱願意出價10萬盧布，購買任何人願意以「血印簽署」的靈魂契約。原本以為不會有人當真，未料卻引來年輕女子Karina響應。她毫不猶豫地簽下合約，還以鮮血按上指印，正式完成「靈魂轉讓」。

請繼續往下閱讀...

Dmitri事後將照片與收據上傳網路，自嘲「我買下了人生第一個靈魂，現在感覺自己就像《加勒比海盜》裡的大衛瓊斯！」他也坦言，這場交易更像是一場社會實驗，自己根本不知道該如何「處理靈魂」。

至於Karina，對靈魂去向完全不在意。她接受俄國Telegram頻道《Mash》訪問時直言，錢拿到後很快就花光，用來添購Labubu限量玩偶，以及買票欣賞民謠歌手娜傑日達（Nadezhda Kadisheva）的演唱會。她唯一的解釋只有一句話：「我就是想要那些娃娃。」

事件傳開後，俄羅斯東正教會嚴厲抨擊，透過官方聲明警告Karina「已經真正賣掉靈魂，等於選擇了邪惡」，更預言她將面臨道德與人生的沉淪，甚至疾病、痛苦與死亡。

網路上，不少人認為這是年輕世代的絕望寫照，也有人視為單純的炒作噱頭，更多網友則譏諷，「人人都有價碼，她的靈魂不過換來一堆怪笑的娃娃。」

Karina賣掉靈魂拿到錢後很快就花光，用來添購Labubu限量玩偶。Labubu示意圖，與本文無關。（路透）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法