川普否認下令空襲卡達 稱是納坦雅胡自行決定

2025/09/10 07:24

〔即時新聞／綜合報導〕以色列9日空襲哈瑪斯（Hamas）位於卡達首都杜哈的政治總部，鎖定哈瑪斯政治領袖，而此次「境外斬首」行動引發國際震驚，以色列媒體更聲稱此行動獲得美國總統川普的批准。不過川普9日社群媒體「真實社群」（Truth Social）發文強調，這是以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）做的決定，而非他所做的決定。

川普指出，卡達是個主權國家，也是美國的親密盟友，目前正非常努力地和美方一同為和平停火協調，「單方面發動轟炸，並不會推動以色列與美國的目標」。川普認為，消滅哈瑪斯是值得追求的目標，在得知以色列行動消息後，他立刻指示特使魏科夫（Steve Witkoff）通知卡達，但為時已晚，對於攻擊發生表示遺憾。

川普提到，在攻擊發生後他與納坦雅胡通話，納坦雅胡和他說「希望實現和平」，川普說：「我相信這起不幸事件可以成為邁向和平的契機。」

此外，川普也和卡達首相穆罕默德（Sheikh Mohammed bin Abdulrahman al-Thani）通話，感謝他們對美國的支持與友誼。川普強調：「我向他們保證，這種事情不會在他們的領土上再發生。我已指示國務卿魯比歐完成與卡達的《防務合作協議》。」

