為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    川普否認下令空襲卡達 稱是納坦雅胡自行決定

    川普9日發文強調，攻擊卡達是以色列總理納坦雅胡做的決定，而非他所做的決定。（美聯社）

    川普9日發文強調，攻擊卡達是以色列總理納坦雅胡做的決定，而非他所做的決定。（美聯社）

    2025/09/10 07:24

    陳皇寺／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕以色列9日空襲哈瑪斯（Hamas）位於卡達首都杜哈的政治總部，鎖定哈瑪斯政治領袖，而此次「境外斬首」行動引發國際震驚，以色列媒體更聲稱此行動獲得美國總統川普的批准。不過川普9日社群媒體「真實社群」（Truth Social）發文強調，這是以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）做的決定，而非他所做的決定。

    川普指出，卡達是個主權國家，也是美國的親密盟友，目前正非常努力地和美方一同為和平停火協調，「單方面發動轟炸，並不會推動以色列與美國的目標」。川普認為，消滅哈瑪斯是值得追求的目標，在得知以色列行動消息後，他立刻指示特使魏科夫（Steve Witkoff）通知卡達，但為時已晚，對於攻擊發生表示遺憾。

    川普提到，在攻擊發生後他與納坦雅胡通話，納坦雅胡和他說「希望實現和平」，川普說：「我相信這起不幸事件可以成為邁向和平的契機。」

    此外，川普也和卡達首相穆罕默德（Sheikh Mohammed bin Abdulrahman al-Thani）通話，感謝他們對美國的支持與友誼。川普強調：「我向他們保證，這種事情不會在他們的領土上再發生。我已指示國務卿魯比歐完成與卡達的《防務合作協議》。」

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播