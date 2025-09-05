無間地獄！習近平「活150歲」讓中國韭菜怕爆 微信單日搜索量暴增逾9650％......

習近平與普廷、金正恩9月3日一同走向天安門城樓時，談到器官移植的私下對話被流出。（美聯社）

2025/09/05 01:03

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國3日在北京天安門舉行閱兵，活動開始前，中國國家主席習近平與俄羅斯總統普廷私下談到「器官移植」、「長生不老」的對話意外流出，習還笑稱有望活到150歲。雖然牆內屏蔽相關消息，但還是有中網友翻牆得知此事，將消息帶回牆內，短短一天時間，微信關於「150」的搜索量暴增，突破336萬次；還有中網友在抖音哀號，如果習大大真的活到150歲，真的就是「無間地獄」了！

九三閱兵大典正式登場前，習近平和普廷、金正恩等人一同走向天安門城樓的路上，疑似沒注意有媒體在收音，普廷與習近平的「閒聊」意外被收錄。普廷先開口提到人體器官移植和人類壽命延長的話題，中文翻譯將普廷說的話轉譯給習近平：「隨著生物技術不斷地發展，人類的器官會不斷地移植，這可以讓我們活得越來越年輕，甚至可以長生不老」。習近平聽完笑了笑，回應道：「本世紀呢，（人類）可能可以活到150歲」。

這段對話曝光後，隨即引發外界熱議，但相關消息在中國社群遭到屏蔽，不過還是有大批翻牆的小粉紅，在包括X在內等國外社群平台相關討論貼文下方崩潰留言「假的」、「都是變造音頻」。

習近平說能活到150歲的消息終究還是被分享到牆內，旅義華僑作家李穎4日深夜在X平台「李老師不是你老師」牆內網友投稿，指出光是9月3日這天，「150」這個數字的「微信指數」出現異常飆升，與上個月3日相比，暴增了9650.24%，達到336萬8513次搜索量。還有中國人在抖音貼文哀號：「太TM震驚了，一開始還以為AI合成的，他要是活150歲，那真得無間地獄了……」

微信指數是微信官方於2017年3月23日推出的移動端大數據分析工具，通過整合微信搜索、公眾號文章及朋友圈公開轉發內容等數據，反映關鍵詞在微信生態內的熱度變化趨勢。

9月3日當天，「150」這個數字在中網掀起熱烈討論，光是在微信搜索關鍵詞就超過3百萬次。（圖翻攝自李老師不是你老師X平台）

