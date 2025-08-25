辱罵LGBTQ遭判刑 德國男「改性別」要進女子監獄引爭議

德國一名男子在入獄前更改其性別，此舉引發女子監獄恐慌。（圖擷取自X/@Marla Svenja Liebich）

〔即時新聞／綜合報導〕德國一名極右派活動家，因涉及對LGBTQ族群發表仇恨言論而被判刑，預計今年8月底入獄。怎料，他卻在入獄前將自己的性別改成女性，法院也判處該名男子將在女子監獄服刑。對此，引發外界諸多討論及恐慌，女子監獄的受刑人則希望「她」單獨收押，確保受刑人安全。

綜合外媒報導，德國53歲極右派活動人士里比希（Marla-Svenja Liebich）因多次辱罵LGBTQ族群為「社會的寄生蟲」，被依煽動仇恨與侮辱罪起訴，2023年7月被判處1年6個月有期徒刑，並於2025年5月定讞。

然而，在入獄前夕，里比希依據德國新上路的《自我決定法》（Self-Determination Act）正式將法律性別與名字改為女性。對此，法院通過審核，並將里比希安排自德國東部的一間女子監獄，並於今年8月29日入監。

在更改性別與姓名後，里比希依舊蓄鬍，但是開始以口紅、配戴耳環的裝扮現身，並自稱是「遭受政治迫害的女性人權活動家」。然而，此舉仍引來各界恐慌，德媒質疑她的轉變是否真誠，並指出里比希過去曾多次發表恐同言論，甚至懷疑此舉是「蓄意挑釁國家」。而女子監獄內的受刑人則提出，希望里比希可以單獨收押，以保障其他受刑人的安全。

不過，最終安置仍需由獄方評估里比希是否對監獄秩序與安全構成威脅，若有疑慮，里比希將可能轉至其他監獄服刑。

