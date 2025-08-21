為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    南韓總統大轉彎！李在明為訪日美願吞歷史舊帳

    李在明將於23日至24日訪問日本，24日至26日訪問美國，此舉一改歷任南韓總統首度出訪第一站先去美國的慣例。 （路透資料照）

    李在明將於23日至24日訪問日本，24日至26日訪問美國，此舉一改歷任南韓總統首度出訪第一站先去美國的慣例。 （路透資料照）

    2025/08/21 10:34

    〔編譯陳成良／綜合報導〕在即將出訪日本並與美國總統川普舉行峰會前夕，南韓總統李在明對其備受爭議的對日歷史問題，做出了重大政策轉向，表示將會承認過去保守派政府所簽訂的相關協議。李在明將於23日至24日訪問日本，24日至26日訪問美國，此舉一改歷任南韓總統首度出訪第一站先去美國的慣例。

    根據韓聯社報導，李在明在接受日本《讀賣新聞》專訪時，針對戰時強徵勞工與「慰安婦」等歷史議題，做出了此番表態。此舉與他過去對這些協議的批判立場，形成鮮明對比。

    李在明坦言：「韓國人民很難接受這些協議。但既然是國與國之間的承諾，推翻它們是不可取的。」

    分析指出，李在明上任後展現了其在外交上的務實主義。他解釋，作為總統，他肩負著雙重責任：既要確保政策的連續性與維護國家信用，同時也要考慮韓國公眾、受害者及其家屬的看法。

    日韓關係在前任自由派的文在寅政府時期，因2018年南韓最高法院一項關於強徵勞工的判決而陷入緊張。直到2023年，保守派的尹錫悅政府提出由公共基金會賠償受害者的方案後，兩國關係才有所解凍。

    李在明此次在出訪前夕，主動對最敏感的歷史問題定調，被外界視為是在與日本首相石破茂會晤前釋出善意，為改善雙邊關係鋪路的關鍵舉動。

