震撼彈！中國頭號公敵「艾未未」 現身烏克蘭前線與烏軍並肩

艾未未（左）身穿戰術背心與烏軍並肩合影，展現親赴戰地的決心。（圖：Instagram@petyaverzilov）

2025/08/19 16:08

〔編譯陳成良／綜合報導〕被譽為「世界最具影響力的當代藝術家」、同時也是中國最知名的異議藝術家艾未未，近日驚現烏克蘭哈爾科夫北方的戰鬥前線，與烏軍士兵並肩合影。他的到來，不僅是烏克蘭文化界的盛事，更是對全球藝術與政治領域，投下的一枚震撼彈。

根據烏克蘭媒體《Obozrevatel》報導，這組震撼的照片，是由目前正在烏克蘭武裝部隊服役的俄羅斯行動主義者、前獨立媒體《Mediazona》發行人維爾季洛夫（Pyotr Verzilov）所發布。照片中，艾未未身穿烏軍「憲章」作戰任務第13旅的特色T恤，與前線軍人站在一起。艾未未本人也按讚並留言，證實了照片的真實性。

艾未未此次親赴戰地，是為了籌備他即將於9月14日在基輔登場的全新藝術計畫。這場名為「三個完美比例的球體與塗成白色的軍事迷彩」的展覽，旨在反思現代戰爭的本質、事實的掩蓋與意識形態的操縱。

展覽中的白色軍事迷彩，象徵著言論審查與試圖「洗白」現實的企圖。艾未未稱，此計畫是一場「關於戰爭與和平、理性與非理性的對話」。

作為全球藝術界最耀眼的人物之一，艾未未同時也是對抗極權、爭取自由的象徵。他因其人權行動與對中國政府的尖銳批評，而長期遭受北京當局的迫害與打壓。此次他親身踏上烏克蘭前線，以藝術為武器，無疑是他對抗極權暴政鬥爭的延伸。

艾未未換上藍色外套，與俄羅斯行動主義者維爾季洛夫一同出現在烏克蘭戰地附近。（圖：Instagram@petyaverzilov）

