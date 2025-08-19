為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　國際

    普廷外交公關秀？闊氣送阿拉斯加路人全新摩托車

    美國阿拉斯加居民Mark Warren騎著俄羅斯總統普廷轉交贈送的全新烏拉爾（Ural）摩托車。（路透）

    2025/08/19 11:24

    黃其豪／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯總統普廷與美國總統川普上週在阿拉斯加舉行峰會期間，傳出一段輕鬆插曲，普廷送給一名當地居民沃倫（Mark Warren）一台全新的烏拉爾（Ural）摩托車。

    綜合媒體報導，事件起因是，俄羅斯國營第一頻道的記者在峰會前於安克拉治（Anchorage）街頭「偶遇」沃倫，他擁有一輛蘇聯時代的烏拉爾摩托車。不過，沃倫說，由於制裁，他的摩托車維修費用越來越高，而且零件幾乎找不到。

    據報導，普廷隨後透過俄羅斯外交官贈送沃倫一輛全新烏拉爾摩托車。

    俄羅斯駐美大使館人員在俄方代表團下榻的飯店外，將全新的摩托車鑰匙交給沃倫，並在鏡頭前表示這是「俄羅斯總統的私人禮物」。沃倫對新車讚不絕口，稱其「遠勝於舊車」，並表示感謝。

    滿頭白髮的沃倫還被拍到騎上新車，一名俄羅斯使館人員坐在他身後，另一人坐在邊車上，3人一起兜風。

    然而，這個摩托車已不在俄羅斯製造。據悉，烏拉爾公司總部設於美國華盛頓州，目前所有摩托車皆於哈薩克組裝。該公司在俄羅斯全面入侵烏克蘭後已將所有生產線撤出俄羅斯。

