亂倫！中國大師范曾疑被捲走83億財產 網瘋傳嫩妻和繼子是砲友

中國87歲書畫大師范曾傳出被嫩妻徐萌搬空20億人民幣收藏，目前傳出徐萌是先和范曾繼子成為砲友，再透過繼子介紹接近范曾。（圖擷自微博）

2025/08/17 14:04

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕這關係好亂！中國87歲知名國畫、書法大師范曾，疑似被小50歲的第4任妻子徐萌搬空字畫、古董，損失金額達20億人民幣（約新台幣83.6億元），親生女兒范曉蕙已證實父親和收藏都下落不明，目前傳出徐萌是先和范曾繼子范仲達成為砲友，再透過范仲達介紹接近范曾。

從中國微博今天（17日）瘋傳的消息可以看到，范曾和首任妻子林岫並未育有子女，後來和第2任妻子邊寶華生下范曉蕙；第3任妻子張桂雲則是范曾從好友須遵德那邊勾搭過來的，張桂雲與須遵德所生的2個兒子都改為范姓，分別為范一夫、范仲達；第4任妻子就是37歲的徐萌。

請繼續往下閱讀...

據了解，范一夫成立了「北京范曾藝術品鑑定中心」，弟弟范仲達則創立了「北京范曾藝術品有限公司」，可以說這對繼子壟斷了范曾書畫的鑑定與買賣交易，並且在紙醉金迷下過著夜夜笙歌的生活。

爆料者指稱，和徐萌有性關係的神秘人，將其拉抬進《央廣》聯營媒體《中國交通廣播》主持汽車類節目，從而讓她進入名流生活圈。神秘人同時還指點徐萌先和范仲達接觸，看看有沒有機會盜賣范曾的字畫。

在徐萌與范仲達成為砲友後，原本是想找機會繼續接近范一夫，但恰好張桂雲這時重病即將離世，范仲達見狀起了心思，將徐萌介紹給繼父范曾，希望能透過美色來控制范曾取得財產。

范曾親女兒范曉蕙16日在微博發文，指稱她在國外無法聯絡到父親，連忙搭機返回中國探視，這才得知范曾已於7月13日被徐萌帶離住處碧水莊園，至今都沒有回去過。

范曉蕙證實父親50多年來的收藏都被搬空後，疑似為范一夫的帳號隨即發文澄清，指稱范曾最近都還留在北京看展；范仲達所成立的「北京范曾藝術品有限公司」，則在直播中否認范曾失蹤的消息。

結合上述訊息，中國網友懷疑徐萌是和范一夫、范仲達合謀，控制范曾並捲走他的財產，避免被范曉蕙分一杯羹；但也有網友透露范曉蕙過去和范曾之間的父女關係並不好，也有可能是范曾在徐萌、繼子的協助下想擺脫范曉蕙。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法