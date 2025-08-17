梅蘭妮亞致函普廷 川普親手遞交「和平信」

在「雙普會」前，美國第一夫人梅蘭妮亞致函普廷，希望普廷「保護全球兒童與下一代」，這封「和平信」則是由川普親手遞交給普廷。（法新社）

2025/08/17 07:53

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普15日在美國阿拉斯加安克拉治與俄羅斯總統普廷展開正式會面，兩人都聲稱會談有具體進展，但是並未針對烏俄停火達成協議。而在「雙普會」前，美國第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）致函普廷，希望普廷「保護全球兒童與下一代」，這封「和平信」則是由川普親手遞交給普廷。

根據美國《福斯新聞》報導，梅蘭妮亞在這封「和平信」中寫道：「每個孩子在心中都有相同而安靜的夢想，無論他們生於偏遠鄉村，或是繁華的都市中心。他們都夢想著愛、可能性，以及免於危險的安全。」梅蘭妮亞表示：「作為父母，我們有義務滋養下一代的希望；作為領袖，維護孩子們的責任則超越少數人的安逸狀態。」

請繼續往下閱讀...

梅蘭妮亞強調：「毋庸置疑的是，我們必須努力為所有人描繪一個充滿尊嚴的世界，讓每個靈魂都能在和平中醒來，並讓未來本身得到完美的守護。」梅蘭妮亞提到：「一個簡單卻深刻的概念，普廷先生，我相信您也會同意，『每一代人的子子孫孫，都是以純淨的狀態開始他們的生命』，這是一種超越地理、政府與意識形態的純真。」

梅蘭妮亞也在信中提到：「在現今世界中，有些孩子被迫帶著無聲的笑容，雖未曾被周遭黑暗所玷染，但那是種無聲的反抗，對抗那些可能奪走他們未來的力量。」

梅蘭妮亞也向普廷喊話：「普廷先生，您可以親手恢復他們那悅耳的笑聲，在守護這些孩子的純真時，您所做的不僅僅是造福俄羅斯本身，而是造福人類整體。如此大膽的理念已超越人類的一切分歧，而您今日正有能力以紙筆實現這個願景，時機已到來。」

此封「和平信」是由梅蘭妮亞撰寫，在「雙普會」前由川普親自遞交給普廷，普廷在收到信之後，立刻在美國和俄羅斯代表團成員的見證下閱讀了這封信。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法