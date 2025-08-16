中國87歲書法大師范曾娶小50歲嫩妻才1年 傳她聯手小王盜賣83億作品

中國87歲知名國畫、書法大師范曾，去年和小50歲的女主播徐萌結婚，如今傳出被徐萌搬空字畫、古董，損失金額達20億人民幣。（圖擷自微博）

2025/08/16 14:42

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕悽慘！中國87歲知名國畫、書法大師范曾，去年「梅開四度」和現年37歲的女主播徐萌結婚，如今傳出被徐萌搬空字畫、古董，損失金額達20億人民幣（約新台幣83.6億元），目前范曾、徐萌針對網路上的爆料皆未回應。

從中國微博上瘋傳的消息可以看到，范曾可不只是書畫大師而已，更是個會被「載入史冊」的大人物，而徐萌2021年還僅僅是個住在北京簡陋出租屋的「北漂」女子，疑似經人指點去做了整容、豐胸，進入《央廣》聯營媒體《中國交通廣播》主持汽車類節目。

據傳徐萌是透過范曾兒子介紹，在范曾老伴病重時逐漸走近他身邊，從而成為這名書畫大師的第4任妻子，去年結婚時范曾86歲、徐萌則是36歲，不少人當時看到消息後感嘆這真不怪范曾，因為徐萌外貌姣好、身材凹凸有致，沒有多少男人能抵擋。

不過，徐萌婚後被拍到多次和某個年輕男子秘密聚會，2人甚至在私人會所待了好幾個小時，而這名男子又和藝術品投資公司關係密切，該公司近期以低價販售范曾的多幅作品，推估已得手2億多人民幣（約新台幣8.3億元）。

不僅如此，有爆料者指稱徐萌利用范府女主人的身分，陸續搬空范曾上千幅精品字畫和大量個人收藏，粗估價值達20億人民幣。有藝術圈人士透露，范曾的學生、親戚、朋友和書畫仲介都聯繫不上他，住所也是空無一人，徐萌更猶如人間蒸發。

中國網友們得知消息後議論紛紛，不少人感嘆外型亮麗的徐萌和老態龍鍾的范曾結婚，誰都看得出來是為了錢，恐怕范曾本人也相當清楚，只是沒有想到會那麼快下手而已；還有一部分網友認為這些都只是傳聞，一切要等范曾、徐萌出來回應才算數。

徐萌多次陪伴在范曾身邊。（圖擷自微博）

范曾和徐萌老少配曾引起討論。（圖擷自微博）

外貌姣好的徐萌和老態龍鍾的范曾。（圖擷自微博）

