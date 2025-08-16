美俄峰會將登場　川普：領土交換由烏克蘭決定

2025/08/16 02:30

〔中央社〕美俄峰會即將登場，美國總統川普今天表示，會中將討論俄烏領土交換議題，但他必須讓烏克蘭自行決定，他此行是為了讓烏克蘭坐上談判桌。川普還說，希望看到俄烏盡快停火，「若不是今天，我會不高興」。

俄烏戰爭持續將近3年半之際，川普（Donald Trump）今早飛往阿拉斯加州第一大城安克拉治（Anchorage），稍晚將與蒲亭（Vladimir Putin）舉行一對一會談，聚焦俄烏議題。這將是2021年來，美俄現任總統首度會面。

川普在總統專機「空軍一號」（Air Force One）上接受隨行媒體訪問表示，會談將觸及俄烏領土交換議題，但他必須讓烏克蘭自行決定，並認為烏方會做出「適當決定」。

他說：「我不是來替烏克蘭談判的，我是來讓他坐上談判桌的。」

川普昨天表示，他與蒲亭會面將會是「一場很好的會議」，但更重要的是第2場會議，蒲亭、烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）和他之間的三方會談，「也許還會邀上一些歐洲領袖」。

他今天強調，希望看到俄烏盡快停火，「如果不是今天，我會不高興」。他參與調停的目的就是為了阻止殺戮。

對於媒體問及俄羅斯在美俄峰會前夕持續對烏克蘭發動攻勢，動用無人機進行攻擊，川普回應表示，也許蒲亭覺得這會讓自己在談判中更有力量。但川普認為，這對蒲亭不利，他將在會談中提到這件事。

另外，川普也說，美國有可能和歐洲合作，對烏克蘭提供安全保障。（編輯：徐睿承）1140816

