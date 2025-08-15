為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    印度克什米爾突發暴雨 釀46死逾200人失蹤

    2025/08/15 05:06

    〔中央社〕印度官員今天表示，克什米爾地區（Kashmir）突發一場暴雨，造成至少46人喪生、200多人下落不明。這是喜馬拉雅山一週多來發生的第二起這種災害。

    事發地點在基希特瓦地區（Kishtwar）查索蒂鎮（Chasoti），這小鎮是一條熱門朝聖路線上的中途休息站。才一週多前，一場嚴重的洪水和土石流吞噬了喜馬拉雅山北阿坎德邦（Uttarakhand）的一整座村莊。

    一名官員表示，這場事故中，洪水冲走了村裡的安全哨所和社區廚房。此一哨站位於通往瑪恰爾瑪塔神廟（Machail Mata temple）的朝聖之路上。

    這名官員說：「大批朝聖者聚集在一起吃午飯，不幸被洪水冲走。」

    瑪恰爾朝聖之旅（Machail yatra）是前往喜馬拉雅山高海拔的瑪恰爾瑪塔神廟的熱門活動；瑪恰爾瑪塔是印度教女神杜爾加（Durga）的化身之一。由於車輛只能通到查索蒂鎮，朝聖者須從查索蒂步行到神廟。

    電視畫面顯示，洪水淹沒村莊時，朝聖民眾驚恐地哭泣。

    基希特瓦區專員庫瑪（Ramesh Kumar）告訴「國際亞洲新聞社」（ANI）說，當地時間上午11時30分事故發生；目前地方警察和救災官員已抵達現場。

    庫瑪說：「陸軍和空軍部隊也已出動；搜救行動正在進行。」

    依據印度氣象局（IMD）的定義，暴雨是指在短短一小時內突然降下逾100毫米的豪大雨，可能引發突發性洪水、山崩和災情，尤其是在季風季節的山區。

    斯利那加（Srinagar）當地氣象局預測，在克什米爾多個地區，包括基希特瓦，今天將出現豪雨，可能引發土石流和山洪暴發；氣象局要求居民遠離結構鬆散的建築物、電線桿和老舊樹木。1140815

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播