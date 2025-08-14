挪威水壩系統遭入侵 疑與俄羅斯駭客有關

挪威警方表示，俄羅斯駭客疑似4月入侵挪威水壩系統。圖為挪威警察安全局局長甘加斯。（法新社）

2025/08/14 16:57

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕挪威警方表示，4月挪威1座水壩的系統疑似遭駭客入侵，水流受到影響，幕後黑手可能是俄羅斯駭客。挪威警察安全局長甘加斯（Beate Gangas）認為，針對西方國家的網路攻擊日益增多，旨在煽動恐慌和騷亂。

根據《美聯社》報導，挪威警察安全局指出，駭客在4月的事件中入侵遠端控制水壩閥門的數位系統，並打開閥門以增加水流量。閥門開啟約4小時，但未對周邊地區構成危險。

與警方合作的檢察官米歇爾森（Terje Nedrebø Michelsen）聲稱，1部長達3分鐘的影片4月於Telegram上發布，該影片顯示大壩控制面板以及1個親俄網路犯罪組織標記。

雖類似影片先前曾在社群媒體上流傳，但挪威警方此次聲明標誌自2022年以來，官方首次公開暗示親俄駭客可能已成功攻擊歐洲關鍵水利基礎設施。自俄羅斯2022年入侵烏克蘭後，西方官員就指責俄羅斯及其代理人發動數十起攻擊和其他事件，例如破壞公物、縱火、暗殺未遂等。

甘加斯說，具國家背景的勢力通常會借助其他團體對別國設施發動駭客攻擊，以此展示力量與炫耀。甘加斯警告，駭客活動或攻擊事件在挪威及其他歐洲國家只會增加。

