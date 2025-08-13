為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　國際

    雙普會倒數2天 澤倫斯基與歐洲領袖搶先會晤川普

    烏克蘭總統澤倫斯基（左）與歐洲各國領袖今日會透過視訊方式，與美國總統川普（右）商討俄烏停火議題。（美聯社資料照）

    烏克蘭總統澤倫斯基（左）與歐洲各國領袖今日會透過視訊方式，與美國總統川普（右）商討俄烏停火議題。（美聯社資料照）

    2025/08/13 19:43

    李秋明／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今（13）日出訪德國，出席一場由德國主辦的視訊會議，他除了會與歐洲各大國領袖會面之外，也會搶先在俄國總統普廷（Vladimir Putin）之前，先跟美國總統川普（Donald Trump）討論俄烏停火議題。

    《路透》報導，澤倫斯基將先與德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）會面，之後在當地時間下午2點（台灣時間13日晚間8點）透過視訊會議方式，與北約秘書長呂特（Mark Rutte）以及德國、芬蘭、法國、英國、義大利、波蘭、歐盟領導人討論俄烏衝突議題。

    川普與美國副總統范斯（JD Vance）會在當地時間下午3點（台灣時間13日晚間9點）加入電話會議。

    川普本週五將在阿拉斯加與普廷會晤，商討俄烏停火的可能性，他上週曾指出，任何協議都會涉及一些「領土交換」，而這個說法嚇到了烏克蘭與歐洲，他們擔心美俄會逼迫烏克蘭接受一些不利的條款。

    某東歐國家的高階官員透露：「我們當前的重心就是避免這種情況發生，與美國夥伴接觸，與歐洲保持協調和團結。距離週五還有很多時間。」

