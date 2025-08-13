為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    清潔神器變環境殺手？研究揭「奈米科技海綿」驚人汙染量

    廚房常見海綿恐會危害健康，使用過程中釋出的微塑膠會入侵心、腦、肺。示意圖。（資料照）

    廚房常見海綿恐會危害健康，使用過程中釋出的微塑膠會入侵心、腦、肺。示意圖。（資料照）

    2025/08/13 19:26

    李秋明／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕檯面雖擦得晶亮，卻可能留下看不見的危機。美國最新研究發現，家戶常用的「奈米科技海綿」，每月恐向環境釋出超過1兆5500億根微塑膠纖維，最終進入人體，並可能造成器官損傷。

    根據《紐約郵報》（New York Post）報導，美國化學學會（American Chemical Society）團隊針對三個品牌的「奈米科技海綿」進行測試，發現其清潔力來自一種輕量但耐磨的塑膠材質「三聚氰胺泡棉」（melamine foam），能像極細砂紙一樣刮除污垢。然而，每次使用都會造成海綿磨損，釋出大量微塑膠纖維。

    實驗中，研究人員以紋理金屬模擬日常清潔情境，結果顯示，每克磨損的海綿可釋出約 650萬根微塑膠纖維。結合2023年8月亞馬遜銷售數據及一般使用磨損率（約10%）推算，光是該平台的銷售量，每月可能釋出1.55兆根微塑膠纖維，實際數字恐更高。

    微塑膠進入自然環境後，會污染食物、水源與空氣，最終被人體吸入或攝取。科學家已在肺臟、肝臟、腎臟、心臟、大腦、胎盤、睪丸、母乳與精液中發現微塑膠顆粒，並指出其可能傷害細胞、破壞器官、干擾免疫系統，甚至與心肌梗塞、中風、部分癌症風險增加有關。另有研究顯示，微塑膠可能影響大腦健康，造成疲勞、頭晕等症狀，失智症患者體內的微塑膠濃度更高。

    美國化學學會呼籲製造商研發更密實、耐用的海綿，減少塑膠釋出。民眾則可選用不含塑膠的天然清潔用品，安裝飲用水微塑膠過濾器，減少一次性塑膠製品使用，並避免將食物放在塑膠容器中加熱。此外，洗衣機專用濾網可攔截洗衣時產生的纖維微塑膠，未來甚至可能透過血液過濾療法，幫助人體清除這些「隱形殺手」。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播