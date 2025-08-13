清潔神器變環境殺手？研究揭「奈米科技海綿」驚人汙染量

廚房常見海綿恐會危害健康，使用過程中釋出的微塑膠會入侵心、腦、肺。示意圖。（資料照）

〔即時新聞／綜合報導〕檯面雖擦得晶亮，卻可能留下看不見的危機。美國最新研究發現，家戶常用的「奈米科技海綿」，每月恐向環境釋出超過1兆5500億根微塑膠纖維，最終進入人體，並可能造成器官損傷。

根據《紐約郵報》（New York Post）報導，美國化學學會（American Chemical Society）團隊針對三個品牌的「奈米科技海綿」進行測試，發現其清潔力來自一種輕量但耐磨的塑膠材質「三聚氰胺泡棉」（melamine foam），能像極細砂紙一樣刮除污垢。然而，每次使用都會造成海綿磨損，釋出大量微塑膠纖維。

實驗中，研究人員以紋理金屬模擬日常清潔情境，結果顯示，每克磨損的海綿可釋出約 650萬根微塑膠纖維。結合2023年8月亞馬遜銷售數據及一般使用磨損率（約10%）推算，光是該平台的銷售量，每月可能釋出1.55兆根微塑膠纖維，實際數字恐更高。

微塑膠進入自然環境後，會污染食物、水源與空氣，最終被人體吸入或攝取。科學家已在肺臟、肝臟、腎臟、心臟、大腦、胎盤、睪丸、母乳與精液中發現微塑膠顆粒，並指出其可能傷害細胞、破壞器官、干擾免疫系統，甚至與心肌梗塞、中風、部分癌症風險增加有關。另有研究顯示，微塑膠可能影響大腦健康，造成疲勞、頭晕等症狀，失智症患者體內的微塑膠濃度更高。

美國化學學會呼籲製造商研發更密實、耐用的海綿，減少塑膠釋出。民眾則可選用不含塑膠的天然清潔用品，安裝飲用水微塑膠過濾器，減少一次性塑膠製品使用，並避免將食物放在塑膠容器中加熱。此外，洗衣機專用濾網可攔截洗衣時產生的纖維微塑膠，未來甚至可能透過血液過濾療法，幫助人體清除這些「隱形殺手」。

