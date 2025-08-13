美郵差偷信件爽刷百張信用卡 奢華度假狂曬炫富照遭逮

一名女郵差竊取郵件中的信用卡、支票與個資，並利用非法所得過著奢華生活，還在社群平台上高調炫富。（圖擷自加州中區檢察官辦公室）

2025/08/13 21:50

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國加州一名女郵差涉嫌長期竊取民眾郵件中的信用卡、支票與個資，利用非法所得過著奢華生活，還在社群平台上高調炫富。日前她坦承犯行，最高恐面臨30年聯邦監禁，整起案件也揭露了美國郵政系統潛藏的內部管理漏洞。

《紐約郵報》報導，31歲的麥格達米特（Mary Ann Magdamit）曾任職於加州托倫斯郵局，週一（11日）她坦承自2022年至2025年7月，透過職務之便竊取信件中的支票、個資及信用卡。她透過線上啟用卡片進行消費，並將部分卡片轉售給共犯，協助兌現支票及偽造身份文件。

請繼續往下閱讀...

調查指出，麥格達米特將非法所得用於奢華生活，並在社群平台上大方炫耀名錶、一疊疊鈔票及熱帶島嶼度假的照片。她曾使用遭竊信用卡前往特克斯與凱科斯群島、阿魯巴等地旅行。2024年12月，執法人員前往其住處搜索，當場查獲133張被盜信用卡與金融卡，以及16張美國財政部支票，同時發現一把無序號的仿製手槍及加長彈匣。

儘管警方早在去年底就已查獲相關證據，麥格達米特仍持續犯案。聯邦調查人員於今年7月1日將她逮捕，並在她住處再度發現更多被盜卡片。目前她遭控共謀銀行詐欺罪，最高恐面臨30年聯邦監禁。此案也凸顯美國郵政系統存在內部安全漏洞，至於是否有其他共犯遭到逮捕或起訴，仍有待司法部進一步說明。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法