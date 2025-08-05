防中國勒索!德國制定風電元件供應鏈多元化方案

德國經濟部公布方案，要在2035年前，將風機關鍵元件來源多元化。（彭博檔案照）

2025/08/05 19:28

〔編譯管淑平／綜合報導〕德國經濟部5日公布方案，目標要在2035年前，將離岸風力發電機的關鍵元件來源多元化，以降低對中國的依賴。

《路透》5日報導，這項方案是與中國陷入地緣政治緊張，以及俄羅斯入侵烏克蘭引發能源危機，凸顯關鍵物資供應過度仰賴單一國家後，德國政府更廣泛的「去風險」戰略之一環。

請繼續往下閱讀...

德國經濟部5日發表的新聞稿指出，風力發電場、尤其離岸風電場，需要永久性磁鐵優化風機輸出電量，並且降低維護率，永久磁鐵重要原料為稀土，其稀少性已帶來供應風險，「幾乎所有的永久磁鐵都來自中國，製造永久磁鐵的稀土也是」。

德國提出的替代來源選項，包括澳洲和日本。聲明說，「我們希望系統性地減少關鍵原物料，例如稀土，對個別第三國的依賴」。

目前德國電力需求量僅5%靠風力發電滿足，柏林規劃2030年前將離岸風電裝置容量擴大為三倍，達到30百萬瓩（gigawatt），降低碳排放量。

德國國防部今年3月公布委託智庫「國防與戰略研究所」（GIDS）的一份調查報告，警告使用中國製風機，不僅影響德國能源供應鏈自主，也可能被用於監視軍事行動、影響關鍵基礎設施安全。《政客》（Politico）網站引述報告，北京可刻意拖延風機計畫、擷取敏感數據，甚至遠端關閉風機，「鑑於當前政治情勢，使用中國製造的風機系統或元件，甚至可以假設，中國會刻意使用這種拖延或干擾，當做政治施壓、甚至經濟戰的手段」。該報告建議德國政府，全面禁止使用中國製風機。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法