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    南韓光州暴雨驚見傳奇外送員！水深及腰跋涉取貨感動800萬人

    南韓光州7月暴雨淹水，有外送員走過水深及腰的地區向店家取貨，在社群媒體引發轟動。（圖擷自「gloforok」IG）

    南韓光州7月暴雨淹水，有外送員走過水深及腰的地區向店家取貨，在社群媒體引發轟動。（圖擷自「gloforok」IG）

    2025/08/05 16:10

    李欣潔／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕南韓網路近來瘋傳1段影片，光州廣域市7月17日單日降雨量達426.4毫米，在水深及腰的地區竟有外送員跋涉走向商家取貨，店家8月4日將影片PO出尋人並希望表達感謝之意，旋即在社群媒體引發轟動。

    《朝鮮日報》報導，光州市北區沙拉店Muscle Salad（머슬 샐러드）的老闆在IG上傳影片，透露7月17日當地一共淹了2次，在第1次的洪水退去後店面恢復了外送點餐服務，沒想到過程中又有第2波洪水來襲。

    老闆表示，自己真的沒想到外送員會在水深及腰的情況下一路走過來，連忙從2樓把外送餐點拿下來交給對方，從影片中可以看到外送員一手拿著餐點、一手拿著手機，在水流衝擊下搖搖晃晃地走向停在高處的機車。

    沙拉店老闆PO出影片後希望能夠找到對方，並把外送員當成VIP來招待，由於影片太過轟動短短1天已累計近800萬人次觀看，因此外送員也得知消息前來留言。

    外送員指出，當天的情況是店門外的道路已因淹水封閉，無法騎車過去，因此自己就用走的方式穿越淹水區，雖然警察有建議他不要繼續外送了，但他最後還是有把餐點送到顧客手上。

    外送員說，朋友將沙拉店PO出的影片發給他後，看到引起如此大的迴響真的讓他很驚訝，他想跟大家說自己一切平安，並對本來可以在店內坐著等待，但卻特別拿著餐點下來給他的店長致謝。

    相關影片請見︰

    外送員取餐後，一手拿著餐點、一手拿著手機，在水流衝擊下搖搖晃晃地離開。（圖擷自「gloforok」IG）

    外送員取餐後，一手拿著餐點、一手拿著手機，在水流衝擊下搖搖晃晃地離開。（圖擷自「gloforok」IG）

    外送員走向停在高處的機車。（圖擷自「gloforok」IG）

    外送員走向停在高處的機車。（圖擷自「gloforok」IG）

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