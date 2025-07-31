影像曝光!澳洲驚見巨無霸竹節蟲 全新物種體長竟達到40公分

澳洲昆士蘭山區發現的超大竹節蟲。（取自詹姆士庫克大學X https://x.com/jcu/status/1950694773037437038）

2025/07/31 21:56

〔編譯管淑平／綜合報導〕澳洲學者在澳洲東北部昆士蘭州偏遠的山區，發現一種超大竹節蟲，體長達40公分、重量44公克，比一顆高爾夫球略輕，研究人員表示，這是新品種竹節蟲，也是迄今在澳洲所知最「重量級」的昆蟲。

英國《衛報》、《路透》7月31日報導，澳洲詹姆士庫克大學在昆士蘭最北部山區熱帶雨林樹冠層，發現這種被命名為Acrophylla alta的竹節蟲。協助鑑定這個新物種的昆蟲學家艾莫特（Angus Emmott）說：「就我們迄今所知，這是澳洲最重的昆蟲。」

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該處山區位於阿瑟頓台地（Atherton），人跡罕至，艾莫特說，這種竹節蟲可能是為了適應當地較濕涼的高海拔環境，而演化出如此龐大體型，此外，當地地處偏遠，可能也是這個新物種一直沒被發現的一個原因，「牠的棲息地侷限在高海拔雨林的一小片區域，並且在高高的樹冠層上，除非遇到氣旋吹落，或者被鳥類叼下來，否則非常少人能夠一見」。

這份研究報告在當期《動物分類學》（Zootaxa）期刊發表。艾莫特說，社群媒體發文，為這項發現助了一臂之力，因為報告共同作者寇布蘭（Ross Coupland）收到一張竹節蟲的照片，「一看就覺得可能是新物種」。於是兩人在阿瑟頓台地的山區，一連找了好幾晚，才終於找到一隻雌蟲。

能確認這是新品種的一個關鍵，是其獨特的卵形態，艾莫特解釋，每一種竹節蟲的卵之型態都獨一無二，從表面紋理、形狀，甚至卵蓋結構都有所不同。接下來研究人員要找到雄性個體，使雌雄交配，再採集卵，來真正確認此物種。但是尋找雄性個體有困難度，不僅因竹節蟲體型細長如枯枝，還在於其雌、雄體型差異大，雄性顯著較小，外觀看來也和雌性不同，常被誤認為不同物種。

A new species of stick insect, suspected to be the heavies insect in Australia, has been discovered in high altitudes of the Atherton Tablelands, North Queensland. ????????????????



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???? Professor Angus Emmott @jcu pic.twitter.com/ruzrbUO871 — James Cook Uni （@jcu） July 30, 2025

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