影像曝光!澳洲驚見巨無霸竹節蟲 全新物種體長竟達到40公分

〔編譯管淑平/綜合報導〕澳洲學者在澳洲東北部昆士蘭州偏遠的山區,發現一種超大竹節蟲,體長達40公分、重量44公克,比一顆高爾夫球略輕,研究人員表示,這是新品種竹節蟲,也是迄今在澳洲所知最「重量級」的昆蟲。

英國《衛報》、《路透》7月31日報導,澳洲詹姆士庫克大學在昆士蘭最北部山區熱帶雨林樹冠層,發現這種被命名為Acrophylla alta的竹節蟲。協助鑑定這個新物種的昆蟲學家艾莫特(Angus Emmott)說:「就我們迄今所知,這是澳洲最重的昆蟲。」

該處山區位於阿瑟頓台地(Atherton),人跡罕至,艾莫特說,這種竹節蟲可能是為了適應當地較濕涼的高海拔環境,而演化出如此龐大體型,此外,當地地處偏遠,可能也是這個新物種一直沒被發現的一個原因,「牠的棲息地侷限在高海拔雨林的一小片區域,並且在高高的樹冠層上,除非遇到氣旋吹落,或者被鳥類叼下來,否則非常少人能夠一見」。

這份研究報告在當期《動物分類學》(Zootaxa)期刊發表。艾莫特說,社群媒體發文,為這項發現助了一臂之力,因為報告共同作者寇布蘭(Ross Coupland)收到一張竹節蟲的照片,「一看就覺得可能是新物種」。於是兩人在阿瑟頓台地的山區,一連找了好幾晚,才終於找到一隻雌蟲。

能確認這是新品種的一個關鍵,是其獨特的卵形態,艾莫特解釋,每一種竹節蟲的卵之型態都獨一無二,從表面紋理、形狀,甚至卵蓋結構都有所不同。接下來研究人員要找到雄性個體,使雌雄交配,再採集卵,來真正確認此物種。但是尋找雄性個體有困難度,不僅因竹節蟲體型細長如枯枝,還在於其雌、雄體型差異大,雄性顯著較小,外觀看來也和雌性不同,常被誤認為不同物種。

