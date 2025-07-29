釋永信涉貪淫落馬 少林寺宣布釋印樂接任方丈

原白馬寺方丈釋印樂接替釋永信，成為新任少林寺方丈。（圖翻攝自微博）

2025/07/29 18:52

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕聞名天下的中國河南嵩山少林寺，在證實方丈釋永信涉嫌刑事犯罪、包養多名情婦等醜聞被捕「落馬」後，今天（29日）對外宣布已選出新任住持，由河南洛陽白馬寺原方丈釋印樂接替釋永信。

少林寺方丈釋永信被捕26日開始在中國網路上瘋傳，少林寺官方直到27日晚間才證實釋永信因為「涉嫌刑事犯罪、挪用侵占項目資金和寺院資產、長期與多名女性保持不正當關係，並育有私生子等嚴重違反佛門戒律」的事，目前正接受「多個部門」聯合調查。

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過去有中共高層罩著的釋永信落馬，消息曝光後引發網路輿論熱議。而今天少林寺再透過微信公眾號宣布：「依據《漢傳佛教寺院住持任職辦法》，經少林寺『兩序大眾民主評儀』贊成，並履行有關程序，禮請印樂法師任少林寺住持。」

釋印樂俗名為尹清全，1966年7月生於河南桐柏，1982年在桐柏山禮海勃法師剃度出家，1986年在中國佛學院學習，於1990年畢業。釋印樂曾任中共十四屆全國人大代表、中國佛教協會副秘書長、河南省佛教協會副會長、洛陽市佛教協會會長，白馬寺方丈則是他從2005年11月開始任職至今。

白馬寺位於河南洛陽老城以東21公里處，創建於東漢時期，是佛教傳入中國後興建的第一座古剎被認為是中國佛教的發源地，有中國佛教的「祖庭」和「釋源」之稱。

少林寺宣布釋印樂擔任住持。（圖翻攝自少林寺微信公眾號）

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