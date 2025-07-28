少林寺紅頂方丈垮台！釋永信涉貪腐淫亂 官方剝奪僧人資格

中國嵩山少林寺住持釋永信，官方近日證實涉嫌貪腐與性醜聞，其僧人資格已被正式註銷。（圖取自釋永信個人微博）

2025/07/28 16:50

〔編譯陳成良／綜合報導〕曾將少林寺推向商業化巔峰、並積極向北京當局靠攏的住持釋永信，如今深陷貪腐與性醜聞風暴，恐將身敗名裂。在少林寺管理處證實釋永信正接受刑事調查後，中國佛教協會再補上重擊，公告註銷其戒牒，正式剝奪其僧人資格，為這場撼動中國宗教界的醜聞，再添戲劇性轉折。

綜合中媒報導，少林寺管理處於27日深夜發布通報，驚爆住持釋永信涉嫌挪用侵占寺院鉅額資產，更嚴重違反佛教戒律，長期與多名女性保持不正當關係並育有私生子女，目前正接受政府多部門的聯合調查。此通報證實了此前網路上關於釋永信遭逮捕的傳聞，儘管官方澄清了其試圖攜情婦子女潛逃美國的謠言為假訊息。

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中國佛教協會隨即發表聲明，痛批釋永信的所作所為「性質十分惡劣」，嚴重敗壞佛教聲譽，並公告同意河南省佛教協會的報告，正式註銷釋永信（俗名：劉應成）的戒牒。此舉象徵著官方宗教機構已在政治上對其做出切割。

所謂「戒牒」，是由官方僧官機構與傳戒師共同簽發，用以證明僧尼受戒資格的法定憑證，由中國佛教協會統一頒發。戒牒上記載了受戒人的身份資料與傳戒師名錄，是申領佛教教職人員資格證書的必要依據。一旦被註銷，即意味著其僧人身份在教內外都不再被承認。

事實上，釋永信的爭議由來已久。他自接任方丈以來，便大舉將少林寺商業化，成立影視公司、實業公司，將佛門清修之地搞得銅臭味十足，引發諸多批評。早在2015年，便有化名「釋正義」的弟子舉報其包養情婦、育有私生子等醜聞，但當時在官方的護航下不了了之。

諷刺的是，釋永信過去素以積極配合中共官方宗教政策聞名。2018年，為響應當局要求各宗教場所升掛五星旗的指令，釋永信高調表態，率先在建寺1500多年的少林寺山門前舉行升旗儀式，向北京當局大獻殷勤。如今看來，當年的政治投機，並未成為其最終的護身符。

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