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    首頁　>　國際

    川普：哈瑪斯無意釋放人質　以色列須決定下一步

    2025/07/28 04:39

    〔中央社〕美國總統川普今天表示，以色列必須決定在加薩接下來的行動。他指出，不知道與伊斯蘭主義運動組織哈瑪斯的停火與釋放人質談判破裂後，將導致何種後果。

    路透社報導，川普強調，確保哈瑪斯（Hamas）釋放在加薩走廊（Gaza Strip）扣押的人質至關重要，並說哈瑪斯在此一議題上「態度突然轉趨強硬」。他同時表示，美國將對飽受戰火蹂躪的加薩提供更多援助。

    川普與歐洲聯盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）在他位於蘇格蘭（Scotland）登拜里（Turnberry）的高爾夫度假村舉行會談。他於會談開始時告訴記者：「他們（指哈瑪斯）不想歸還這些人（指以色列人質），所以以色列必須做出決定。」

    他說：「我知道是我的話會怎麼做，我不認為適合說出來，不過以色列必須做出決定。」川普未提供證據指稱哈瑪斯成員竊取送到加薩的糧食轉售牟利。

    川普今天表示，美國將對加薩提供更多人道援助，希望其他國家也能一同參與，並說會與范德賴恩討論此一議題。1140728

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