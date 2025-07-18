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    選戰經費不到1700元！日本美女會計師當選東京都議員

    日本無黨籍候選人佐藤沙織里以8458日圓（約新台幣1674元）的經費，成功當選東京都議員。（圖截自X／@satosaori46）

    日本無黨籍候選人佐藤沙織里以8458日圓（約新台幣1674元）的經費，成功當選東京都議員。（圖截自X／@satosaori46）

    2025/07/18 23:33

    劉晉仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕選舉活動在常見的宣傳與密集動員下，競選經費往往居高不下，日本東京都議會千代田區選區無黨籍候選人佐藤沙織里，卻以8458日圓（約新台幣1674元）的經費，擊敗現任候選人成功當選東京都議員。

    綜合媒體報導，千代田區唯一一席的都議會選舉中，無黨籍的佐藤沙織里脫穎而出，成功當選東京都議員。這是她第四度參與選舉，在完全沒有政黨支援與傳統造勢資源的情況下，最終以最低經費寫下勝選紀錄。她也成為近年來罕見以極簡競選策略，成功當選的候選人之一。

    佐藤沙織里本次競選支出僅8458日圓（約新台幣1674元），選舉期間沒有租用競選辦公室、派遣宣傳車，也未設置看板、寄送明信片或舉行拜票活動。她公開的費用項目僅包含影印費、大聲公電池與雨衣開銷，堪稱史上最「樸素」的選戰。她表示，這樣的模式雖然「什麼都沒有」，卻證明高額支出並非當選的必要條件。

    佐藤擁有會計師及稅務師背景，長期關注稅制改革與移民政策，主張減稅與提升民眾實質收入。她在社群平台上獲得不少關注，並於2023年創立「減稅黨」，訴求包括限制外籍人士免稅制度及加強非法移民管理。當選後，她也強調日本應由國民自己主導命運，不應依附外國勢力，並呼籲重新思考日本的經濟與主權定位。

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