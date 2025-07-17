英國研擬推選舉改革 竟是因為億萬富豪馬斯克「這陰謀」

英國首相施凱爾領導的工黨政府將推動選舉制度改革，除降低投票年齡，也將修正企業捐款規定。（法新社）

2025/07/17 22:24

〔國際新聞中心／綜合報導〕英國《衛報》17日報導，英國將實施重大民主制度改革，除在下屆大選前把全國投票年齡降到16歲外，也將修改選舉資金規範，捐贈選舉資金的企業必須要有英國本土營收證明。如果這項改革落實，美國億萬富豪馬斯克將無法捐款給「英國改革黨」。

降低投票年齡實現了執政的工黨政府在競選時對賦予青少年投票權的承諾。英國政府稱此舉旨在為16至17歲群體爭取更多公平權利，這群體中許多人已具備工作或從軍資格。先前蘇格蘭和威爾斯議會及地方選舉已實施此政策，此次改革將使全英投票年齡統一成16歲。

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此外，作為全面選制改革方案的一部分，政府也將加強防範外國政治干預和候選人遭誹謗。在獲得支持的選舉資金改革上，新規定未涉及政治捐款上限，但政府將遏止外國資金干預漏洞，嚴查空殼公司非法捐款，並要求政黨查核捐贈企業的英國／愛爾蘭關聯性及本土營收證明。違規者將面臨最高50萬英鎊罰款，不實申報將構成刑事犯罪。

副首相芮納說，英國必須拆除民主制度的參與壁壘，落實改革承諾，防範選舉舞弊，才能恢復民眾對民主的信任。根據當前規定，只要是英國企業就能對政黨捐款，無論該企業的成立時間長短、資金來源及企業所有者的國籍。若依新規，美國富豪馬斯克先前宣稱要捐贈1億美元給「英國改革黨」的行為將被禁止─除非證明捐款來自英國企業的本土營收。

英國《金融時報》1月曾報導，馬斯克正密謀在下屆大選前，拉下工黨首相施凱爾政府。

此外，英國政府也將擴大選民身分證明文件範圍，新增銀行帳單和退伍軍人證等，以保障更多公民行使民主權利。新方案也推動選民登記自動化改革，建立日趨自動化的登記系統，減少民眾跨部門重複登記資訊的情況。

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