男友好小氣！竟以「Excel」列明細 要她分攤約會花費

男友精算交往期間消費，還以「Excel」列出明細。示意圖。（資料照）

2025/07/17 21:58

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕俗話說親兄弟明算帳，不過戀人相處若事事以金錢衡量，還要列出明細帳單，恐怕再好的關係也瞬間翻船。近日一名女子分享交往經驗，男友竟以Excel精列每筆消費，硬是要求她支付共249.31美元（約新台幣7355元），誇張行徑掀起網友熱議。

根據《紐約郵報》報導，這名23歲女子與32歲男友交往不久，本以為一切正常，沒想到對方竟寄來一份精算至小數點的帳單，將餐飲、酒吧消費、Uber、甚至香菸費用逐一列清，總額高達249.31美元（約新台幣7355元），要求女方全額支付。

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女子坦言，男方原本只開口要她補貼100美元（約新台幣2942元），沒想到匯款後又追加90美元（約新台幣2648元），理由竟是幫朋友還債，讓她感到荒謬又失望。

該事件被分享至Reddit後掀起討論，網友狠批「這是紅旗行為」，認為男方把戀愛當交易。多數人認為若一段關係斤斤計較至此，恐怕很難走得長遠。這起事件也再度引發戀愛與金錢觀爭議，何時該AA分擔、如何在情感中劃清界線，成為現代情侶關係必修課題。

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