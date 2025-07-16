川普開獎巴西50％關稅「幫好友出氣」 現任總統魯拉支持度反上升

民調結果顯示，在美國總統川普宣布要對巴西商品加徵50％關稅之後，巴西民眾對總統魯拉（見圖）的支持度微幅上升。（法新社）

2025/07/16 23:47

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕巴西一份最新公布的民調顯示，在美國總統川普（Donald Trump）宣布要對巴西商品加徵50％關稅之後，巴西民眾對總統魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）的支持度微幅提升。

《路透》報導，由巴西金融公司Genial委託調查機構Quaest進行的民調顯示，有43％的受訪者表態支持魯拉政府，較5月份公布的民調上升了3個百分點，對魯拉的不滿意程度也從57％下降到53％。

請繼續往下閱讀...

另外有66％的受訪者說，他們知道美國要對巴西商品加徵50％關稅，餘下33％的民眾則說他們並不知情。

川普曾說，50％的高額關稅與巴西政府對待前總統波索納洛（Jair Bolsonaro）的方式有關；波索納洛被魯拉政府指控策劃政變，當前正在接受審判。

而民調結果也顯示，72％的受訪者認為川普將關稅與波索納洛案情連結起來是錯誤的做法，認為川普舉措合理的民眾則佔了19％。

這份民調的調查日期為7月10日到7月14日，受訪者共有2004人，誤差值為正負2個百分點。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法