法國公布國家戰略評估：中國為真實戰略挑戰 在全球擴張影響力

法國國防部公布2025年「國家戰略評估」，指出中國是「真實的戰略挑戰」。圖為中國外交部長王毅（左）本月4日訪問巴黎，與法國外長巴霍（右）舉行會談。（美聯社檔案照）

2025/07/16 06:13

〔國際新聞中心／綜合報導〕法國國防部14日公布2025年「國家戰略評估」（National Strategic Review），指出俄羅斯無疑為歐洲最大威脅，中國則是「真實的戰略挑戰」（real strategic challenge），對於中國的戰略意圖、核武擴張、與美國關係、對台灣的施壓脅迫，以及在全球各地的影響力行動，都提出相關分析。

報告指出，北京認為，與美國的深層次且多維度的競爭無可避免，無論雙邊關係如何演變，這種競爭關係都將持續存在。北京的目標是在2050年，也就是中華人民共和國成立100年時，超越美國，成為世界領先強權。

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報告說，中國在台灣周邊進行愈發複雜且強度不斷提升的軍事演習，對南海既成事實策略的持續推進，以及民用與軍用（包括傳統與核武）能力的快速發展，已展現出中國日益增強的自信與強勢姿態。

根據2022年的評估，中國持續擴充其核武庫，涵蓋核三位一體（陸基、海基及空基）的所有構成部分。中國也是聯合國安理會常任理事國及「禁止核子擴散條約」（NPT）簽署國中，唯一未宣布停止生產可裂材料（fissile material）的國家。北京計畫在2030年前擁有1000枚核彈頭，並於2035年前增至1500枚。

同時，中國也持續發展其彈道飛彈能力，在2024年進行310次彈道飛彈試射，並從海南發射1枚號稱射程達1萬2000公里、可覆蓋太平洋的洲際彈道飛彈，並據此傳遞戰略訊號，主要針對台灣與美國。

在2024年與2025年間，中國在台灣周邊接連進行規模空前的軍事行動，標誌著中國軍事實力強化進程的明顯加速。中國也可能透過非軍事手段對台灣施壓。

在區域安全形勢方面，由於美國對其亞洲盟友與夥伴所提供的安全保障存在不確定性，情勢尤為危險且動盪不安。

同時，中國大幅加速科技發展，尤其是在量子技術、人工智慧（AI）與太空技術等先進國防科技領域。為了支持這些發展，中國運用一系列前所未有的混合手段，包括網路行動以及對科學與技術的掠奪性行為。

在歐洲、非洲、中東與拉丁美洲，以及太平洋地區的法國海外領地，都遭到中國鎖定。中國部署軍事力量、建立經濟聯繫，並動員外交資源，推動其以「侍從主義」（clientelist）為核心的戰略。中國也積極推廣替代性的安全架構，並投資參與多邊論壇，以此做為重塑全球治理架構戰略的一部分。

此外，中國與俄羅斯的雙邊軍事合作持續發展。中國視俄羅斯為重要的長期戰略夥伴，尤其是在面對國際權力平衡變化時，展現共同立場。中國也直接協助俄羅斯在烏克蘭的戰爭行動。

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