全網第一個坦承是「南京紅姐」砲友 健身鮮肉公開性病檢測結果！

25歲健身教練「熾陽」坦承自己是南京紅姐的砲友之一。（圖翻攝自微博）

2025/07/15 18:59

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國南京一名38歲焦姓男子，過去假扮成女子化名「紅姐」誘騙至少1691名男子發生性關係，還偷拍影片外流牟利，掀各界熱議。因為外流影片都沒有打碼，不少男子被肉搜出現實身分，當中不乏長相和身材亮眼的小鮮肉，其中一名25歲健身教練「熾陽」不堪大量私訊騷擾，在社群坦承自己與紅姐約過砲，成為全中網第一人承認自己是紅姐砲友的人。如今熾陽公開自己的性病檢測，引發關注。

「南京紅姐」近日成兩岸三地熱搜關鍵字，甚至日韓網上也有人在討論。紅姐釣男人外流片中，一名在抖音等平台有不少粉絲的健身教練熾陽，因為身形和穿衣風格太好辨認，馬上被中國網友認出來，最近坦眼自己確實就是紅姐的砲友之一，跪求全網別再轉傳他被偷拍的影片，表示自己已報警。有網友好奇為何願意與紅姐激情熱吻甚至發生性關係，熾陽表示沒怎麼看過對方的臉，主要是聊天聊得比較信任，一直以為對方是女人。

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由於「紅姐性愛傳播鏈」中有至少3人證實有性病，熾陽後續也去做了相關檢測，並公開檢查結果，報告顯示「抗梅毒螺旋體抗體」呈陰性，代表體內沒有梅毒，鬆了一口氣稱「目前安全，一個月後再測一次」。顯然對此事件有陰影的熾陽還說，自己現在已經離開南京避風頭。

熾陽公開自己的性病檢測結果。（圖翻攝自抖音）

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