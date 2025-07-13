國防次長柯伯吉力推抗中 分析：點出美國無力三線作戰

美國國防部政策次長柯伯吉為確保美國有足夠資源對抗中國，持續推動美淡出亞洲以外的安全事務。（彭博）

2025/07/13 20:35

〔編譯孫宇青／綜合報導〕《華爾街日報》13日報導，美國國防部日前突然暫停烏克蘭部分軍援，以及外傳施壓日本、澳洲就台海戰爭表態立場等事件，皆有國防部政策次長柯伯吉（Elbridge A. Colby）引導的影子，目的是推動美國將軍事重心擺在對抗中國上，但這些舉動令柯伯吉與共和黨一些人士產生摩擦，也讓盟國不愉快。分析則指出，柯伯吉實際上是點出美國當前最大問題，即沒有足夠資源三線作戰。

柯伯吉6月初致國防部長赫格塞斯的一份備忘錄中，概述烏克蘭對美製武器的需求，將如何使美軍武器庫枯竭加劇。雖然他並未直接提出建議，但被認為是五角大廈決定暫停向基輔運送部分防空武器和精準彈藥的主因。隨後，川普抱怨五角大廈並未事先通知、甚至直接撤銷這項決定。

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英媒《金融時報》也指稱，柯伯吉過去數月持續敦促日本、澳洲明確表示，如果中國進攻台灣，他們準備採取哪些軍事措施。這讓日、澳官員備感意外，因為美國長期奉行的「戰略模糊」政策，即是避免表明將如何介入台海戰事，甚至連川普本人也沒有明確說過會採取什麼行動。

柯伯吉也對「澳英美三方安全夥伴關係」（AUKUS）進行審查，且去年就曾表示，除非美方能確保自身擁有足夠武器，否則向澳洲提供攻擊潛艦是瘋狂之舉。他還補充，如果美國直到2030年代都未與中國發生衝突，那算是「幸運」。

對於上述紛爭，柯伯吉12日仍在社群平台X指出，他將繼續敦促盟友增加軍事開支，即使有些盟友「可能不歡迎坦誠的討論」。支持柯伯吉的人則說，這些事件反映他努力兌現美國增強在西太平洋軍事地位的長年承諾。赫格塞斯的前顧問卡德威（Dan Caldwell）表示，柯伯吉一直在深入思考美國如何在資源有限的時代更好地保衛自己，「許多政策制定者拒絕接受此一現實」。

柯伯吉主張限制美國在亞洲以外的義務，以釋放資源用於抗中。儘管從前民主黨籍總統歐巴馬開始，美國兩黨總統都呼籲將美國國家安全戰略的重點放在中國身上，但事實證明，將這個想法付諸實踐並不容易，部分原因是亞洲以外出現新的威脅，以及五角大廈長期以來在歐洲和中東的投入。

柯伯吉曾在2021年出版的著作中直言，保衛台灣至關重要，因為台灣與日本、菲律賓毗鄰中國，構成五角大廈戰略家口中的西太平洋第一島鏈。他反對烏克蘭加入北大西洋公約組織（NATO），因為烏克蘭「無法為北約帶來任何與其防禦成本和風險對等的實質優勢」，甚至認為俄國可能成為美國抗中的「潛在合作者」。

然而，在莫斯科尋求北京協助擴大國防工業、以繼續入侵烏國後，柯伯吉調整戰略優先次序的觀點受到考驗。華府不是只對抗北京，而是必須同時嚇阻2個一直在合作的對手。

前美國國務院主管歐洲與歐亞事務的助理國務卿密契爾（Wess Mitchell）則為柯伯吉緩頰道，柯伯吉專注於遏阻中國，是出於對美國軍力過度負荷的擔憂，「柯伯吉一針見血地指出真正的問題所在，那就是我們目前沒有足夠的資源來應對三線作戰」。

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