川普首波關稅函瞄準亞洲國家 英媒分析意在打擊中國

美國總統川普7月7日致函日本、南韓等14國領導人，從8月1日起要支付的關稅。（路透資料照）

2025/07/08 22:21

〔編譯盧永山／綜合報導〕美國對等關稅寬限期將於9日屆滿，美國總統川普7日致函日本、南韓等14國領導人，告知他們在無法與美國政府達成協議的情況，從8月1日起要支付的關稅，英國媒體分析，川普可能藉此打擊中國。分析師也說，川普之所以將亞洲國家列入第一批公布新關稅稅率的對象，是因為他們無法團結面對川普的威脅。

川普在自家社群平台「真相社群」公布致14國領導人的信函，告知他們將面臨的新關稅，稅率範圍介於25%至40%，並警告若採取報復行動，美國將回敬更高的關稅；信函也說，新關稅將與所有產業關稅分開處理。這意味了新關稅不會疊加在現行的25%汽車關稅或50%鋼鋁關稅上。

請繼續往下閱讀...

川普稍後在白宮簽署行政命令，將對等關稅的談判最後期限延後至8月1日。被問到「8月1日是否為最後期限？」川普回應，「不是100%確定」，若有國家提出了不同的方案，對繼續談判持開放態度。

日本和南韓各自因國內政治因素而尚未與美國敲定協議，由於兩國是美國在亞洲關係最密切的盟友，在川普公布的新關稅中，日本比4月2日公布的還要多1個百分點至25%，南韓維持25%不變，但都算是高水準。被問到川普是否選擇優先打擊日韓兩國，白宮新聞秘書李威特指出：「這是總統的特權，那些國家是他挑選的。」

英國「衛報」則指出，亞洲一些國家被徵收最嚴厲的懲罰性關稅，係因川普認為存在不公平的貿易逆差，但分析師質疑美國的關稅計算方式，並暗示川普可能企圖鎖定那些獲得中國大量投資的國家，藉此打擊這個世界第二大經濟體。

對美國嚴重貿易失衡且與中國有大量貿易往來的亞洲國家包括日本、南韓、泰國、印尼和越南，前四國都名列這次川普致函的14國名單中。越南日前與美國達成貿易協議，越南輸美產品將被徵收20%關稅，經由越南轉運輸美產品則被徵收40%關稅，也被視為是針對中國。

分析師指出，川普之所以將亞洲國家列入第一批公布新關稅稅率的對象，是因為他們無法團結面對川普的威脅。新加坡國立大學商學院治理與永續發展中心主任盧耀群表示，由於亞洲各國的貿易狀況和地緣政治利益不同，他們在面對川普威脅時團結一致的能力有限。

盧耀群指出：「這些國家，即使是像東南亞國協這樣的正式組織，也不可能採取協調一致的行動。各國很可能只能各自為政，這是川普的王牌。」

盧耀群表示，亞洲國家將感受到向川普讓步的壓力，以避免其經濟受到損害。他說：「總的來說，對亞洲國家來說，不做出讓步比與美國合作更有害。特別是對於談判實力較弱的小國來說，報復是不可能的。」

馬來西亞戰略及國際研究所（ISIS Malaysia）經濟與貿易研究主任陳凱文表示，儘管美國的合作夥伴渴望透過談判減免關稅，但許多國家可能已經接受了未來對其出口產品徵收更高關稅的現實，「我認為，許多國家可能面臨更大的壓力，需要利用一切可用的制度和政治手段，來解決美國合理的貿易擔憂，特別是在收緊原產地規則和合法的智財權問題方面」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法