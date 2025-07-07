國安黑手伸入監獄！ 港府擬修法嚴控律師探監 劍指政治犯

香港赤柱監獄外觀，為多名國安案件政治犯的關押地點之一。（路透）

2025/07/07 17:46

〔編譯陳成良／綜合報導〕根據《路透》報導，香港政府7日向立法會提交修法建議，擬以國家安全為由，賦權懲教署（CSD）可經法庭手令限制在囚人士與特定律師、醫師與宗教人員的接觸。此舉引發人權團體譴責，批評這是「系統性孤立政治犯」的延伸行動，並嚴重侵蝕《基本法》所保障的法律專業保密權。

港府保安局在提交立法會的文件中稱，發現有探監活動被濫用，藉「人道救援」名義意圖「挑起他們對中央及特區政府的憎恨」。保安局局長鄧炳強更向議員表示，在囚人士所享有的權利與非在囚人士不同，其行使自由必須受國安及紀律需要限制。

請繼續往下閱讀...

然而，此提案直接挑戰香港的法治基石。一名因議題敏感而匿名的資深律師向《路透》表示，這項提案進一步「擴大了」當局針對國安罪犯的權力。

監獄人權倡議組織「候鳥」（Waiting Bird）創辦人朱江瑋指出，此舉旨在讓如大律師周幸彤等在獄中仍持續發聲的社運人士噤聲，透過加劇其孤立狀態，削弱他們為正義奮鬥的意志。

去年，民主派人士鄒家成（Owen Chow）及其律師，便因律師未經授權將投訴表格帶出監獄，而被裁定違反監獄規則罪成，成為相關規定的爭議案例。

分析指出，自北京於2020年實施《港區國安法》以來，香港的法律框架持續向安全領域傾斜。此次修例，標誌著國安權力從審前拘捕、法庭審訊，正式延伸至監獄管理的服刑階段，被視為是當局正在系統性地瓦解在囚異議人士的支援網絡。此舉是否會引發國際新一輪關注，仍有待觀察。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法