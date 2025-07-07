戲水突狂咳吐血！越南男童送醫開刀 喉嚨取出「7公分活魚」

越南同奈省一名4歲男童正在家中玩耍時，靠近父親放在水盆內的一條活魚，未料這條魚突然躍入男童口中，導致男童不斷激烈咳嗽、嘔血。男童家人事後緊急將他送醫急救，醫師透過內視鏡手術，把長約7公分的活魚取出。示意圖，圖與新聞事件無關。（資料照，路透）

2025/07/07 20:19

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕越南同奈省（Dong Nai）一名4歲男童在家中玩耍時，靠近父親放在水盆內的一條活魚，未料這條魚突然躍入男童口中，導致男童不斷激烈咳嗽、嘔血。男童家人事後緊急將他送醫急救，醫師透過內視鏡手術，把長約7公分的活魚取出，驚悚畫面也嚇壞眾人。

綜合外媒報導，家屬表示，男童父親日前捕抓一條龜殼攀鱸魚（climbing perch）回家，並放養在家中一個水盆內，男童好奇跑到水盆旁玩耍，結果這條魚突然跳出水盆，並在掉進男童口中後鑽進喉嚨，導致男童出現劇烈咳嗽、嘔血等症狀。由於男童哭鬧不止，家人趕緊將他送往當地醫院治療。

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報導指出，地區醫院醫師先協助男童取出部分魚體碎片，再緊急安排他轉診至同奈省立兒童醫院，進行更精密的手術。醫師為男童施打麻醉後，進行內視鏡手術，經過40分鐘左右，終於取出這條長7公分、還活著且帶有尖刺魚鰭的龜殼攀鱸魚，目前男童病況已穩定。

同奈省立兒童醫院副院長阮仲義（Nguyen Trong Nghia，音譯）提醒，請家長切勿讓孩童有機會自行抓取活魚玩耍，因為孩童可能會出於好奇將魚含在口中。阮仲義指出，當活魚進入人類的嘴巴中，牠會本能地不停掙扎，還可能試圖鑽往喉嚨深處，造成人類呼吸道阻塞、腦部缺氧，不及時治療會恐會因此活活噎死。

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