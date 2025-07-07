為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    戲水突狂咳吐血！越南男童送醫開刀 喉嚨取出「7公分活魚」

    越南同奈省一名4歲男童正在家中玩耍時，靠近父親放在水盆內的一條活魚，未料這條魚突然躍入男童口中，導致男童不斷激烈咳嗽、嘔血。男童家人事後緊急將他送醫急救，醫師透過內視鏡手術，把長約7公分的活魚取出。示意圖，圖與新聞事件無關。（資料照，路透）

    越南同奈省一名4歲男童正在家中玩耍時，靠近父親放在水盆內的一條活魚，未料這條魚突然躍入男童口中，導致男童不斷激烈咳嗽、嘔血。男童家人事後緊急將他送醫急救，醫師透過內視鏡手術，把長約7公分的活魚取出。示意圖，圖與新聞事件無關。（資料照，路透）

    2025/07/07 20:19

    黃筱薇／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕越南同奈省（Dong Nai）一名4歲男童在家中玩耍時，靠近父親放在水盆內的一條活魚，未料這條魚突然躍入男童口中，導致男童不斷激烈咳嗽、嘔血。男童家人事後緊急將他送醫急救，醫師透過內視鏡手術，把長約7公分的活魚取出，驚悚畫面也嚇壞眾人。

    綜合外媒報導，家屬表示，男童父親日前捕抓一條龜殼攀鱸魚（climbing perch）回家，並放養在家中一個水盆內，男童好奇跑到水盆旁玩耍，結果這條魚突然跳出水盆，並在掉進男童口中後鑽進喉嚨，導致男童出現劇烈咳嗽、嘔血等症狀。由於男童哭鬧不止，家人趕緊將他送往當地醫院治療。

    報導指出，地區醫院醫師先協助男童取出部分魚體碎片，再緊急安排他轉診至同奈省立兒童醫院，進行更精密的手術。醫師為男童施打麻醉後，進行內視鏡手術，經過40分鐘左右，終於取出這條長7公分、還活著且帶有尖刺魚鰭的龜殼攀鱸魚，目前男童病況已穩定。

    同奈省立兒童醫院副院長阮仲義（Nguyen Trong Nghia，音譯）提醒，請家長切勿讓孩童有機會自行抓取活魚玩耍，因為孩童可能會出於好奇將魚含在口中。阮仲義指出，當活魚進入人類的嘴巴中，牠會本能地不停掙扎，還可能試圖鑽往喉嚨深處，造成人類呼吸道阻塞、腦部缺氧，不及時治療會恐會因此活活噎死。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播