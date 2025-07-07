日宮崎再傳小飛機衝出跑道卡崖邊 7旬駕駛等2人奇蹟生還

日本宮崎縣瀨峰機場（Semine Airfield）今日再度傳出小型飛機事故。（擷取自@miyatele/X）

2025/07/07 17:30

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本宮崎縣栗原市瀨浦飛行場（Semine Airfield）今（7）日驚傳飛安事故，一架小型飛機在起飛過程中不明原因衝出跑道，險些墜落懸崖。所幸機身最終卡在灌木叢中，機上兩人皆平安獲救。

綜合日媒報導，當地時間11時50分許（台灣時間10時50分），該架飛機在瀨浦飛行場準備起飛時，突然失控衝出跑道，並滑落至跑道邊坡整台飛機卡在灌木叢中，場面相當驚險。

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機上兩人分別為一名70多歲男性駕駛及30多歲女性乘客。報導指出，男駕駛在事故發生後自行脫困並報警，女性乘客則由救援人員協助脫困。兩人意識清楚、無明顯外傷，但出於安全考量仍送醫進一步檢查。

日本國家運輸安全委員會已將此次事故列為「有可能導致重大傷亡的嚴重事故」，並宣布將於明（8）日派遣3名人員赴現場調查肇因。

瀨浦飛行場由「東日本飛行員協會」營運，設有長度500公尺的跑道，平時作為輕型飛機、滑翔機及直升機的訓練場地。值得注意的是，該機場去年10月也曾發生類似事故，一架小型飛機墜落至跑道外斜坡，所幸當時也無人傷亡。

東日本飛行員協會對此回應表示：「事故發生當下我們抵達現場時，消防人員正在進行救援與送醫作業。雖然今天風勢不強，但變化大，可能與事故有關。我們將正視這已是連續兩年的事故，並考慮強化飛安對策。」

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