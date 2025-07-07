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    獅子凌晨脫逃襲人！ 土耳其農夫遭撲咬 搏命20分鐘掐喉才脫困

    獅子從私人動物園脫逃，重傷男子被緊急送醫。（圖擷取自YouTube@Ahaber）

    獅子從私人動物園脫逃，重傷男子被緊急送醫。（圖擷取自YouTube@Ahaber）

    2025/07/07 17:23

    黃筱薇／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕土耳其一處觀光地驚傳獅子脫逃事件，一名男子凌晨在開心果田睡覺時，遭雄獅突襲重傷，過程驚悚如電影情節，所幸最終成功脫困送醫。涉事動物園已被勒令關閉，當局正進行全面調查。

    綜合外媒報導，事發於土耳其安塔利亞省（Antalya）旅遊勝地馬納夫加特（Manavgat）的伊利卡（Ilıca）街區。7月5日凌晨約3時30分，一頭名為「宙斯」（Zeus）的雄獅從公路旁的私人動物園逃出，潛入附近農田，襲擊正在休息的53歲男子蘇萊曼．克爾（Süleyman Kır）。

    克爾與妻子凌晨替開心果田灌溉後在田中小憩，突如其來的攻擊讓他驚醒並與獅子激烈搏鬥。他回憶，掀開毯子的瞬間，一頭獅子撲咬上來，克爾用盡力氣掐住牠的脖子才讓牠鬆口。妻子表示，兩人奮戰將近20分鐘才脫困並通報警方。鄰居及家屬趕來協助將克爾送醫，所幸無生命危險，目前在醫院接受治療，情況穩定。

    事件引起當地高度關注，警方、憲兵與自然保護單位聯手封鎖周邊展開搜捕。由於獅子構成公共安全威脅，當局最終在森林地帶將其擊斃。根據安塔利亞省政府說法，目前尚無法釐清該獅是如何自籠中逃脫，將依《動物保護法》與相關刑法展開調查。

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