挑戰「東亞技術落後」刻板印象！ 中國出土30萬年前精巧木製工具

中國雲南出土的木製工具，形制多樣，顯示古人類針對不同用途製作專屬工具。此批工具約距今30萬年，證明東亞古人類具備高度認知與採集規劃能力。（圖擷取自《Science》期刊）

2025/07/07 10:26

〔編譯陳成良／綜合報導〕中國雲南考古學家發現一批距今約30萬年的木製工具，為東亞目前所知最古老的木器遺物。這項發現不僅揭示古人類已具備有計畫的植物採集能力，也動搖長期以來學界對東亞舊石器時代「技術保守」的刻板印象。

據《生活科學》（Live Science）報導，這項研究刊登於《科學》（Science）期刊，團隊在甘棠箐古湖岸出土了35件木製工具，包括挖掘棒、割根鉤與尖狀器具，功能推測為採集塊莖等可食植物。工具多以松木與其他硬木製成，形制多樣，顯示當時人類已能針對用途製作工具。

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主導研究的澳洲臥龍崗大學教授李波表示，這些古人類會預先攜帶特定工具前往湖岸地區挖掘植物，反映高度的規劃與認知能力。他指出，這批木器證明了東亞古人類在使用有機材料方面的技術水準，遠比過往石器發現所揭示的更為先進。

過去東亞考古多出土簡單石器，被視為技術發展緩慢的證據。李波認為，這種偏見可能源自有機材質難以保存，導致對當時技術能力的誤判。

這批木器之所以得以保存至今，關鍵在於湖岸下方缺氧的黏土沉積層。團隊透過紅外線釋光（OSL）與電子自旋共振（ESR）技術測年，確認年代介於25萬至36.1萬年前。

雖然工具上的植物殘留物已難辨識，但同層遺址亦出土漿果、松子與水生塊莖等植物遺骸，進一步支持「以植物為主」的採集推論。

李波總結，此項發現與同時期德國申寧根遺址所出土的狩獵長矛形成鮮明對比。當歐洲人類以獵捕大型哺乳類為主時，東亞人類展現出以植物採集為核心的獨特生存策略，提供理解早期人類適應行為的重要新視角。

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