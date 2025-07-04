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    美籍華人獨自飛往七大洲 在南極洲被拘留

    美籍華人郭伊森駕駛飛機飛往各大洲時在南極島被拘留，並因涉嫌提交虛假飛行計劃而受到指控。（美聯社）

    美籍華人郭伊森駕駛飛機飛往各大洲時在南極島被拘留，並因涉嫌提交虛假飛行計劃而受到指控。（美聯社）

    2025/07/04 17:04

    〔編譯謝宜哲／綜合報導〕智利當局稱，美籍華人郭伊森（Ethan Guo）在試圖駕駛飛機飛往各大洲時在南極島被拘留，並因涉嫌提交虛假飛行計劃而受到指控。

    根據《CBS News》報導，郭伊森透過記錄環球旅行獲得大量粉絲。他的環球旅行持續100多天，在南極航行之前他已經遊歷六大洲。

    郭伊森表示，希望成為首位駕駛小型塞斯納飛機完成單人飛越七大洲的飛行員，同時希望透過這項壯舉為聖猶達兒童研究醫院的癌症研究籌集100萬美元（約台幣2893萬元）。郭伊森網上文章尚出，他表弟在2021年被診斷出癌症。

    郭伊森最新Instagram文章記錄他在東南亞部分行程。南美當局聲稱，他隨後穿越了太平洋，最終抵達智利，然後前往南極洲。

    據麥哲倫和智利南極洲地區檢察官里福（Cristian Cristoso Rifo）稱，郭伊森從智利最南端附近的蓬塔阿雷納斯機場出發，隨後未經授權飛往喬治王島。喬治王島位於大西洋沿岸，智利聲稱該島是其大西洋領土的一部分。

    里福指出，郭伊森將飛機降落在喬治王島後遭拘留。檢察官辦公室指控他違反《智利航空法》2項條款，其中一項規定未經合法授權在智利領土上空飛行的人，將被處以短期監禁或罰款。

    里福指出，郭伊森提交的飛行計劃表明，他計劃飛越蓬塔阿雷納斯，但飛行距離並未超過該距離。他聲稱，郭伊森除了涉嫌違反航空法外，還違反了「多項國家和國際」關於進入南極洲及其航線的規定。

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