飛機上格鬥畫面曝！屁孩惹錯人腫了

男子飛行途中突襲鄰座，遭反擊臉部掛彩送辦。（圖取自X@ONLYinDADE）

2025/07/03 23:08

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕「別惹不該惹的人」這句話，在萬米高空中上演最直接的教訓。有個美國男子在飛機上無故攻擊人，不僅反被打成黑眼圈，最後還被警方抓走，面臨法律制裁。

根據《紐約郵報》報導，事件發生在費城飛往邁阿密的班機上。來自紐澤西州紐華克的21歲男子伊尚．夏爾瑪（Ishaan Sharma）被控在接近降落時無故對乘客奇努．伊凡斯（Keanu Evans）動手。

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根據報導，伊凡斯說，夏爾瑪坐在他前排，不僅喃喃自語，還說出威脅性的言語，讓他感到不安。伊凡斯於是按下服務鈴請求協助，夏爾瑪卻大暴走，起身抓住他的脖子。

衝突影片迅速在網路上流傳，夏爾瑪試圖出手時，伊凡斯立刻反擊，將他打退。雙方拉扯期間，機艙其他乘客呼喊要他們住手。

從後續釋出的照片可見，夏爾瑪左眼明顯腫脹並有傷口，而伊凡斯則有輕微擦傷。他在受訪說，雖是出於自我保護，但對整起事件感到遺憾，不希望外界對他產生誤解。

夏爾瑪被警方帶回調查，被依傷害罪名遭起訴。律師辯稱，事發當時夏爾瑪正在靜坐冥想，並非有意引起衝突，是後方乘客對他的行為產生誤會。

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* Man gets kicked off of Frontier flight after getting into altercation pic.twitter.com/us6ipoW5E7 — ONLY in DADE （@ONLYinDADE） July 1, 2025

男子被打成臉部腫脹與擦傷。（圖取自Miami‑Dade拘留中心）

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