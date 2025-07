飛機上格鬥畫面曝！屁孩惹錯人腫了

2025/07/03 23:08

〔即時新聞/綜合報導〕「別惹不該惹的人」這句話,在萬米高空中上演最直接的教訓。有個美國男子在飛機上無故攻擊人,不僅反被打成黑眼圈,最後還被警方抓走,面臨法律制裁。

根據《紐約郵報》報導,事件發生在費城飛往邁阿密的班機上。來自紐澤西州紐華克的21歲男子伊尚.夏爾瑪(Ishaan Sharma)被控在接近降落時無故對乘客奇努.伊凡斯(Keanu Evans)動手。

根據報導,伊凡斯說,夏爾瑪坐在他前排,不僅喃喃自語,還說出威脅性的言語,讓他感到不安。伊凡斯於是按下服務鈴請求協助,夏爾瑪卻大暴走,起身抓住他的脖子。

衝突影片迅速在網路上流傳,夏爾瑪試圖出手時,伊凡斯立刻反擊,將他打退。雙方拉扯期間,機艙其他乘客呼喊要他們住手。

從後續釋出的照片可見,夏爾瑪左眼明顯腫脹並有傷口,而伊凡斯則有輕微擦傷。他在受訪說,雖是出於自我保護,但對整起事件感到遺憾,不希望外界對他產生誤解。

夏爾瑪被警方帶回調查,被依傷害罪名遭起訴。律師辯稱,事發當時夏爾瑪正在靜坐冥想,並非有意引起衝突,是後方乘客對他的行為產生誤會。

