又是波音！達美航空737客機飛到一半襟翼不見了 落地才發現

美國達美航空公司1架波音737-900ER型客機，在飛行途中竟發生一部分襟翼脫落意外。圖為同型機，與本新聞無關。（美聯社）

2025/07/03 15:40

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國達美航空公司（Delta Air Lines）1架波音737-900ER型客機，在飛行途中竟發生一部分襟翼脫落意外，所幸飛機平安降落，美國聯邦航空總署（FAA）已介入調查這起飛安意外。

綜合外媒報導，載有109名乘客和6名機組人員的達美航空編號3247號航班，於當地時間1日深夜從亞特蘭大起飛，飛往北卡羅來納州羅利-達拉姆機場（Raleigh–Durham International Airport），不料在飛行途中左翼襟翼部分脫落，這架班機在降落後才發現這個狀況，所幸這起驚險意外無人受傷。

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這架波音737-900ER型客機機齡約12年，達美航空發言人在聲明中表示：「飛機安全著陸後，我們發現左翼後緣襟翼的一部分脫落。達美航空將全力支持搜索工作，並將配合調查，因為沒有什麼比安全更重要。」

羅利1條車道上發現的飛機零件疑為這家波音客機掉落的襟翼，襟翼對飛機起降過程至關重要，FAA已介入調查這起飛安意外。

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